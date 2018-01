Sindicato de la Ertzaintza pide por carta a Urkullu que se comprometa contra los "calendarios esclavistas" del cuerpo

El secretario general de ErNE, Roberto Seijo, se ha dirigido, de nuevo por carta al lehendakari, Iñigo Urkullu, para solicitarle una reunión y pedirle que se comprometa con "los problemas" de la Ertzaintza porque tiene "calendarios esclavistas y tercermundistas". Además, ha reprochado al PSE-EE que "tenga abandonada" a la Policía vasca, y le ha reclamado su "implicación". En caso de que persista "el conflicto" con el Ejecutivo, ha anunciado que "la confrontación actual se multiplicará por diez".

Seijo ha remitido este lunes una misiva al lehendakari, en la que le solicita un encuentro y le reclama "que se comprometa en la solución de los problemas que tiene la Ertzaintza, no solo de plantilla, sino también de funcionamiento".

"Tenemos calendarios esclavistas, horarios flexibles que no sabes cuando entras o cuando sales. Es tercermundista. No hay derecho a que en la Ertzaintza nos estén imponiendo este tipo de calendarios que están llevando a un grave problema de funcionamiento", ha asegurado a Europa Press.

En su opinión, Iñigo Urkullu se debe "implicar en el conflicto" porque la Policía vasca "lleva varios años de confrontación" con el Departamento de Seguridad y ha recordado las concentraciones que desarrollan los sindicatos frente al Parlamento vasco.

"No ha habido un acuerdo en cinco años y esto es infumable. Lo único que hacen es someter a movilidad geográfica al colectivo. Nos mandan de una comisaría a otra, con los problemas de funcionamiento que conlleva. No es operativo", ha subrayado.

El líder sindical ha apuntado que, "para ahorrarse dinero, no se hacen llamamientos en días libres, no se completa la plantilla, y realizan una movilidad geográfica que está despertando un gran malestar en la plantilla".

Por ello, espera que Urkullu se involucre, y también se pondrá en contacto con los grupos parlamentarios para exponerles sus problemas. En concreto, se ha dirigido al PSE-EE, socio de Gobierno del PNV, para reprocharle que "tenga abandonada también a la Ertzaintza".

"Se tiene que preocupar por sus problemas porque no puede hacer el avestruz y olvidarse de ellos. Estuvieron dirigiendo el Departamento de Seguridad (cuando Patxi López fue lehendakari), y firmaron y pactaron unos acuerdos que no se han cumplido. Por lo tanto, tienen una importante responsabilidad que tienen que asumir y no lo están haciendo", ha explicado.

Roberto Seijo, en su carta al presidente del Gobierno vasco, le traslada "todos los problemas que existen en el colectivo" con el objetivo de que, si bien no accede a reunirse con ErNE, "por lo menos, se preocupe" de intentar resolverlos con la consejera Estefanía Beltrán de Heredia. "Que haga algo y que se sienten a negociar", ha destacado.

En su opinión, una cuestión grave es la de la segunda actividad, que lleva a que se produzcan "problemas organizativos a los que no dan solución". "Ellos dicen que tienen que buscar una solución, pero que no tiene presupuesto. Parece mentira, cuando el lehendakari ha traído grano de Madrid para repartir y cuando ha habido un aumento de la recaudación", ha añadido.

BALANCE DEL AÑO

Roberto Seijo ha asegurado que el año 2017 ha sido "muy positivo" para ErNE como organización sindical porque ha vuelto a ganar las elecciones "con un resultado magnífico, casi el mejor" que ha tenido la central en su historia. No obstante, ha afirmado que esa "alegría" está empañada por "la tristeza" que les produce "el rumbo" al que el Gobierno vasco "lleva a la Ertzaintza".

"Tenemos un problema grave de plantilla que se está ocultando, por muchas convocatorias de nuevas OPEs que está haciendo el Ejecutivo vasco. En estos momentos, nos encontramos con 7.500 ertzainas, el menor número de plantilla en los últimos diez o doce años, pero también con un absentismo muy importante causado, en principio, por el propio Gobierno vasco, que se refleja en una media de un 10% y que sube en Seguridad Ciudadana a unos tantos por cientos mayores", ha apuntado.

Según ha apuntado, "eso lleva a que falten otros 800 ertzainas todos los días al trabajo". "Y nos encontramos con una plantilla de 6.700 personas en estos momentos, que no da para poder establecer los mínimos de trabajo posibles", ha indicado.

El representante sindical ha cifrado en 30 millones de euros "lo que se está ahorrando el Gobierno vasco en plantilla" en la actualidad, un ahorro que "no repercute en la mejora de materiales, de formación o de salarios" en el colectivo de la Ertzaintza.

"Ese dinero se lo lleva Hacienda para otros fines. Creemos que es muy injusto, como también se lleva el dinero de las Incapacidades Temporales (IT) que se producen, y parece que muchas veces no le preocupan al Departamento de Seguridad ni al Gobierno buscar soluciones porque, al final, parece que es una forma de recaudación. Eso repercute en el servicio público", ha añadido.

A su juicio, es "muy patético" que al Ejecutivo "no le haya venido mal el absentismo en la función pública durante la crisis porque repercutía en la devolución de cuotas de la Seguridad Social y salarios".

"El año 2017 ha sido malo para la Ertzaintza. La reducción de plantilla a 31 de diciembre es de más de 500 personas. Hemos visto, por ello, el mal funcionamiento de las unidades de investigación. A nivel laboral y sindical ha habido una nula negociación, no hay nada más que imposiciones y problemas", ha asegurado.

De esta forma, ha apuntado que el Cuerpo policial se encuentra en "el peor momento en cuanto a estado de ánimo". Por todo ello, ha afirmado que ErNE está intentado llegar a una unidad de acción sindical para que, en caso de que el Gobierno vasco "no quiera sentarse a negociar ni a hablar", haya una "mayor confrontación" de la que ha existido hasta el momento. "Vamos a multiplicar por diez lo que hemos estado haciendo, porque nos lo están exigiendo los ertzainas", ha concluido.