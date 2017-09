Sindicato Anpe: Es disparate consellera asuma responsabilidad de directores

El presidente nacional del sindicato de docentes Anpe, Nicolás Fernández Guisado, ha dicho hoy que es "un disparate" la decisión de la consellera de Enseñanza, Clara Ponsatí, de quitar la responsabilidad de todos los centros escolares a sus directores y erigirse como única responsable hasta el lunes.

Fernández Guisado ha visitado hoy Ciudad Real para analizar en rueda de prensa la situación del sistema educativo y el inicio de curso en Castilla-La Mancha y ha respondido a preguntas de los periodistas sobre la situación de Cataluña.

Se ha referido a la resolución que ha firmado Ponsatí quitando la responsabilidad de todos los centros escolares a sus directores y erigiéndose como única responsable hasta las 7 horas del lunes 2 de octubre.

Para el presidente del sindicato Anpe, la situación es "esperpéntica", ya que un director está nombrado para todo el curso, por lo que no puede ser que el viernes deje de serlo y el lunes vuelva otra vez a ocupar sus responsabilidades .

En Cataluña, ha dicho Fernández Guisado, "el problema es de estricta legalidad", y los directores de los centros educativos son "funcionarios públicos" que "tienen que cumplir y hacer cumplir la Constitución y la normativa básica, que es el estatuto básico del empleado público y, por supuesto, la legislación autonómica que los desarrolla".

A su juicio, "esta triquiñuela" no está justificada, porque "uno tiene un nombramiento y, mientras no se revoque administrativamente, no deja de tenerlo", ha insistido.

En este sentido, ha subrayado que los directores "tienen la responsabilidad de los centros educativos y acatar la ley, cumplirla y hacerla cumplir. Son administración y administrados".