Siguen las llamadas al orden en el pleno del Parlament pese al pacto de los grupos de no descalificar

La semana pasada, el presidente de la Cámara, Roger Torrent, convocó una reunión con los grupos para abordar el "clima de crispación" que se había vivido en los últimos plenarios, en los que se habían reiterado los rifirrafes y las llamadas al orden a los diputados.

En esa reunión, los grupos se comprometieron a no entrar en descalificaciones personales durante los plenos, ya que defienden que haya discrepancia política pero que "hay una línea roja que es la descalificación personal".

Así, en el pleno de esta semana se ha visto una menor tensión en los debates y no se han repetido tantos encontronazos como en otras ocasiones.

Sin embargo, el pleno no ha estado exento de polémicas por el tono de algunas intervenciones, principalmente entre diputados de Cs y de grupos independentistas.

TORRA PROTESTA POR "INSULTOS"

En la sesión del pleno del miércoles, por ejemplo, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pidió la palabra para protestar contra los "insultos" que había dicho el diputado de Cs Manuel Rodríguez durante un debate sobre el Síndic de Greuges.

Rodríguez había criticado los "tuits xenófobos y racistas" de dirigentes del independentismo como el propio Torra, lo que el presidente consideró una falta de respeto institucional y pidió que cesaran este tipo de comentarios.

El presidente catalán no protestó tanto por las palabras de Rodríguez, sino porque Torrent no llamara la atención al diputado de Cs en el preciso instante en que las dijo: "Le ruego que no se permitan insultos en esta Cámara", le dijo Torra al presidente de la Cámara.

Torrent evitó la réplica directa a Torra y se limitó a recordar que la semana pasada ya reunió a los portavoces para pedir más respeto en los plenos y fijó que la línea roja que no se podía traspasar era la de caer en "el insulto personal".

NACHO MARTÍN BLANCO

Este jueves, en una interpelación a la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, el diputado de Cs Nacho Martín Blanco ha citado los polémicos artículos de Torra con expresiones como "bestias taradas".

Torrent lo ha llamado al orden porque ha considerado que esta expresión suponía una descalificación personal, pero Martín Blanco ha alegado que había citado textualmente el artículo de Torra: "Nada más lejos de tener intención de insultar".

Esto ha provocado la reacción de Cs, PSC-Units y PP, que han intervenido para preguntar a Torrent cuál había sido el insulto, pero el presidente de la Cámara ha rechazado aclararlo.

"Saben perfectamente cuáles son los criterios que establecimos, he llamado al orden porque creía que estábamos en estos límites. No toleraré que haya una deriva en la línea de lo que se planteó", ha sentenciado.

CARLOS CARRIZOSA

Por último, en el debate de una moción sobre el supuesto trato favorable a los presos soberanistas, el portavoz de Cs, Carlos Carrizosa, ha pedido a Torrent que llamara al orden al diputado de ERC Gerard Gómez del Moral por decir que Cs miente e incita al odio.

En este caso, Torrent se ha negado a hacerlo porque considera que el diputado de ERC no había entrado en una descalificación personal y ha recordado que es él quien tiene la potestad de moderar el debate y llamar al orden si es oportuno.