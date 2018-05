Sierra (Cs) critica que Torra solo quiere gobernar "para los del lazo amarillo"

En declaraciones a los medios, ha asegurado que Torra no quiere gobernar y que es por eso que no ha formado gobierno todavía: "Lo primero que ha hecho es poner a personas que sabe que no pueden gobernar, o bien porque están huidas de la justicia o bien porque están encarceladas".

Tras la polémica, Sierra ha pedido la neutralidad de las instituciones, respeto a todas las posiciones ideológicas y políticas, y ha señalado que Cs continuará trabajando para luchar por la convivencia, la unión y el respeto, "porque todas son legítimas y pueden tener cabida en la sociedad".