SíQueEsPot no decidirá su voto en la ley de referéndum hasta que expliquen cómo se tramita

De hecho, en una rueda de prensa, Coscubiela ha puesto en duda que se acabe votando en el pleno del Parlamento catalán, porque si siguen los trámites parlamentarios tanto ordinarios como de urgencia "se iría mucho más lejos del 1-O".

Como todavía no se sabe si los diputados del Parlamento regional acabarán avalando las leyes del referéndum y la de transitoriedad jurídica, Coscubiela ha concluido que la ley no existe todavía parlamentariamente y que no se pronunciarán públicamente.

Preguntado porque el diputado de su grupo Joan Giner (Podem) haya pedido este martes a JxSí y la CUP a "trabajar" para permitir que los grupos parlamentarios puedan introducir enmiendas a la ley de referéndum que registraron en julio en el Parlamento y, en ese caso, llama a votarla a favor en el pleno de la Cámara, ha dicho respetar su opinión.

Ha recordado que Giner ha pedido enmendar esa ley, una reivindicación que Coscubiela viene haciendo desde la tramitación de las leyes de 'desconexión' en defensa de los derechos de los diputados.

"Nos gustaría que la mayoría parlamentaria nos permitiese presentar enmiendas parciales o la totalidad, pero como apuntan las cosas no se producirá", ha dicho el portavoz de SíQueEsPot.

Podem Catalunya discutirá en los próximos días cuál es el posicionamiento que defenderán dentro del grupo parlamentario de SíQueEsPot, tal y como ha avanzado este martes Europa Press.