SíQueEsPot cree que Puigdemont tapa la "debilidad" del Govern con apariencia de disciplina

En su réplica a la rendición de cuentas de Puigdemont sobre la crisis de Govern en el Parlament, Rabell ha considerado que, en lugar de hablar de choque de trenes, sería más "adecuado hablar de choque de debilidades" entre el Ejecutivo central y el catalán.

Ha lamentado que el presidente continúe con su hoja de ruta pese a no contar con la mayoría social suficiente, los avales ni el reconocimiento estatal ni internacional y le ha emplazado a "no engañar a los catalanes diciendo que hará un referéndum que sabe que no hará".

Ve en la reforma del Govern una huida hacia adelante del presidente tras un proyecto que ha llevado a la "implosión" a su ejecutivo y que está dividiendo a la sociedad catalana en lugar de cohesionarla, sin conseguir más adeptos a su proyecto, sino haciendo más fervorosos a los que ya lo defienden, ha afirmado.

Para Rabell, ni el nuevo conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, se expresará con más 'finezza' que su predecesora Neus Munté, ni el conseller de Interior, Joaquim Forn, tendrá más mano izquierda que Jordi Jané: "A la consellera Clara Ponsatí la han puesto al frente de Enseñanza no por su amplio currículum, sino para que tenga en la mano las llaves de las escuelas".