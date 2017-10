Serrat dice que aún hay "espacio grande de negociación" y que la independencia "no se declara de un día para otro"

Así lo ha manifestado a preguntas de los medios antes de participar en el acto institucional en Valencia en el marco de las celebraciones del 9 d'Octubre, durante el que ha recibido la Alta Distinción de la Generalitat.

"Uno no se acuesta uno español y se levanta catalán, cien por cien, si no que todo esto será el resultado de un proceso muy largo en el que intervienen factores que quizás no han sido suficientemente aclarados", ha considerado el artista.

El músico ha indicado que "hasta ahora, se ha vivido una catarsis y una catarata de sentimientos. Y ahora, supongo que habrá que bajar a los niveles bajos de la economía, de la pasta, de quién paga esto, de quién se queda con el perro. Todas estas cosas", ha agregado.

"Si se llegara a estas circunstancias, espero que si realmente hay un mínimo de sensatez y de madurez política no haga falta. Yo confío en que alguien habrá que si los que hoy en día no saben hacerlo, organice para que vengan otros que tengan mayor capacidad, disponibilidad y voluntad para poder hacerlo", ha subrayado.