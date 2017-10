A pesar de no ser valenciano, según ha dicho, ha afirmado sentirse "muy ligado" a la Comunitat "por razones culturales, lingüísticas y las maneras de entender la vida".

"Siempre me he sentido muy a gusto aquí", ha agregado. "Me siento tremendamente reconocido, a pesar de que es un día triste para mí", ha dicho, para relatar que horas antes de recibir el reconocimiento ha conocido la muerte de uno de sus mejores amigos, por lo que el día le ha dado "sal y azúcar".