Serrano (Vox) sobre vetar los presupuestos andaluces: "Jamás votaremos otorgar dinero para más políticas de izquierdas"

En una publicación de Twitter, recogida por Europa Press, Serrano ha señalado que "no entienden que como profesionales tenemos la vida resuelta, así que como políticos no nos interesan los sillones ni los cargos". "Únicamente nos interesa nuestro compromiso con los españoles, hasta las últimas consecuencias, y nos han votado para quitar las leyes izquierdistas", ha asegurado.

Por ello, ha insistido en que "no nos temblará la mano por vetar los presupuestos, porque jamás votaremos otorgar dinero para implementar más políticas de izquierda". "Los andaluces han votado un cambio real, no un cambio de sillones para las mismas políticas" añadiendo que "en PP y Cs no lo entienden", ha concluido Serrano.