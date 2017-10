De la Serna condena los actos vandálicos en Murcia porque "no ayudan a nadie" y pueden provocar "una tragedia"

Así lo ha indicado tras reunirse con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al ser preguntado sobre los incidentes de este martes y sobre el restablecimiento del servicio ferroviario.

Los daños que "unos vándalos, unos delincuentes" provocaron han generado "daños de enorme trascendencia" cuya magnitud aún no se conoce. No obstante, ha agregado: "Mucho me temo que no sé si vamos a ser capaces de restablecer el tráfico en Murcia y sería dramático dejar a una población como Murcia sin tráfico ferroviario por el poco sentido común de unos pocos".

"Basta ya", ha dicho, para recordar que se está realizando allí una actuación que "en estos momentos no tiene ninguna ciudad en España" porque se "el Gobierno va a hacer el soterramiento" pero no se puede ejecutar si no se hace antes la solución provisional y la llegada por superficie.

Ha lamentado el "proceso claro de radicalización", que está provocando problemas, y ha hecho un llamamiento al "sentido común y a la serenidad". "No puede ser que hace una semana se echara cemento o ladrillos en un desvío, que hubiera provocado el descarrilamiento de un tren; no puede ser que se tiren colchones que provocaron la rotura de los frenos de un tren que pudo frenar probablemente gracias a la pericia del maquinista; no puede ser que la gente se tire a la vía y el tren tenga que frenar por aproximación visual", ha lamentado.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la plataforma para que se siente junto a instituciones y empresarios en una comisión de seguimiento y "puedan ver cómo se cumplen los compromisos, critiquen lo que tengan que criticar si no se cumplan". "Espero que esta vez mis palabras tengan respuesta y se siente a hablar", ha concluido.