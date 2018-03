De la Serna afirma que "no hay ningún género de dudas" sobre la "honradez" de Cristina Cifuentes

En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, De la Serna ha afirmado que el Gobierno no se manifestó este miércoles, cuando eldiario.es publicó que Cifuentes habría obtenido el máster con notas falsificadas, porque "estaba en la sesión de Control" del Congreso, aunque eso no significa que no apoye a la también presidenta del PP en Madrid.

"El hecho de que (el Gobierno) no haya sido preguntado por Cifuentes no significa que no apoyemos a la presidenta ni que tengamos la certeza de que está diciendo la verdad y de que no hay ningún problema", ha señalado.