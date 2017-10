De la Serna dice que las consejerías catalanas prestan sus servicios "con absoluta normalidad"

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha afirmado que las distintas consejerías catalanas están prestando sus servicios este lunes "con absoluta normalidad" y sin "ningún incidente", lo que supone "una magnífica noticia para la democracia".

El responsable de Fomento se ha pronunciado de este modo durante su intervención en el Foro Expectativas Económicas, que celebran El Correo y BBVA, en Bilbao, donde ha aludido al "auténtico despropósito" que, a su entender, se ha vivido en Cataluña y ante el que "lo que ha hecho el presidente Mariano Rajoy es devolver Cataluña a la legalidad", al "marco institucional establecido" y "esperemos --porque estas cosas no suceden de un día para otro-- a la recuperación del marco de convivencia social fracturado".

De la Serna ha valorado que "la primera decisión" que adoptó el presidente del Gobierno, "en el minuto uno que ha tenido la facultad para hacerlo", fue convocar elecciones en Cataluña, mientras que "otros tuvieron muchas llamadas para poder llevar a cabo un proceso electoral en el que los catalanes pudieran decidir libre y democráticamente" y, sin embargo, "no lo hicieron".

La convocatoria de comicios para el próximo mes de diciembre, ha añadido, se ha producido porque el Gobierno central cree que "nuestro papel en Cataluña no tiene que ser otro que devolver la legalidad y dar la voz a los catalanes, ese derecho a decidir de que tanto se ha hablado".

El ministro ha destacado que "hoy, en lo que se refiere al funcionamiento de las distintas consellerías, es todo normal". "Se está llevando a cabo una jornada de absoluta normalidad y la prestación de los servicios se está llevando a cabo con absoluta normalidad y sin ningún incidente, y eso es una magnífica noticia para la democracia", ha remarcado De la Serna, que ha señalado que, en un periodo transitorio "muy breve", se tratará de abordar, "sin hacer política, gestión de lo inmediato, de lo diario".

LA QUERELLA DE LA FISCALÍA

En declaraciones a los medios previas a su intervención en este foro, De la Serna ha eludido comentar la decisión de la Fiscalía de querellarse contra los exmiembros del Govern y la Mesa del Parlament de Cataluña por sedición, rebelión y malversación.

"Ningún comentario", ha dicho. No obstante, ha insistido en que "el Gobierno respeta al máximo todas las decisiones de la Fiscalía". "Lo hemos dicho una y otra vez", ha manifestado.

CONFIRMARÍA LA "FARSA"

Preguntado por la posibilidad de que ERC decida concurrir a las elecciones autonómicas, el ministro de Fomento ha asegurado que "tiene derecho a presentarse, eso es indudable". No obstante, ha advertido de que, "si opta a hacerlo", sus responsables deberán entender que "todos" den por hecho "que ellos mismos están confirmando que todo fue una farsa".

"Porque si uno de repente se considera dentro de una república independiente y hace gala de ostentar la representación y poder de esa república y decide ir a las elecciones de otro país distinto, lo que está reconociendo 'de facto' es que todo era mentira", ha manifestado Iñigo De la Serna, que ha insistido en que no es el Gobierno central el que "tiene que decidir si Esquerra, PdCAT, la CUP o cualquier otra formación decide o no decide ir a esas elecciones". Según ha indicado, las elecciones están "abiertas para todo el mundo, para el que quiera ir a la elecciones".

"Yo lo único que pongo de manifiesto es que las dos cosas son imposibles, no se puede decir una cosa y hacer justamente la contraria, pero si van a hacer esta segunda --que por lo que dicen en sus declaraciones la van a hacer-- es porque saben perfectamente que lo que han hecho hasta ahora no ha tenido ningún tipo de validez y no ha servido absolutamente para nada", ha añadido.

En este sentido, ha insistido en que, "si realmente fueran coherentes y siguieran afirmando que han proclamado la república y que han proclamado la independencia, yo no me puedo presentar a unas elecciones en Francia, ellos tampoco podrían, en consecuencia, presentarse a otras elecciones".

"Pero claro que pueden hacerlo --ha apuntado--, en absoluta libertad, lo pueden hacer con las máximas garantías, porque el Gobierno y el presidente Mariano Rajoy han hecho una convocatoria dentro del orden constitucional y tienen la facultad para poder hacerlo".