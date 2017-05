De la Serna asegura que las obras del AVE extremeño son "una realidad tangible" y se ejecutan con la "máxima celeridad"

"Estamos ante una realidad tangible de que realmente las obras se están ejecutando y las vamos a ejecutar con la máxima celeridad", ha ensalzado el ministro, toda vez que ha sostenido que "hay tramos ejecutados" y "es bueno que la gente lo conozca porque eso, en fin, deja en cierta evidencia la sensación que pueda existir, yo no digo que no sea justificada como consecuencia del paso del tiempo, de que hay tramos en los que no se está haciendo nada".

En declaraciones a los medios tras la visita a las operaciones de montaje de vía de alta velocidad que se desarrollan entre Cáceres y Mérida, De la Serna ha explicado que siguen "tratando de resolver dificultades que existen en los diferentes tramos", pero ha aseverado que están "al cien por cien manos a la obra intentando dar un impulso determinante a todo el corredor" de la región.

Así, el titular de Fomento ha reafirmado el "compromiso" del Gobierno con los objetivos y plazos marcados para esta infraestructura. "Por lo tanto, seguimos apostando claramente por acelerar todo lo que son los trámites administrativos con un compromiso muy serio del Gobierno de Mariano Rajoy con una inversión que superará los 1.000 millones de euros", ha indicado.

Además, ha apuntado que se "siguen marcando ese objetivo y ese escenario del 2019 con la vista en el 2020 para la electrificación", algo que tiene un trámite que también el Gobierno está "llevando a cabo de forma paralela".

Íñigo de la Serna ha apuntado que la visita de este lunes tiene el objetivo de "dar cuenta de la marcha de los trabajos" porque "es bueno que exista cierta evaluación del grado de cumplimiento" de los compromisos adquiridos.

En ese sentido, ha detallado que las actuaciones que se están desarrollando "son muy complejas" porque son "muchos tramos, muchas obras, muy troceadas" y con "muchas" tramitaciones administrativas.

Cabe destacar que el ministro ha estado acompañado en esta visita por la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta, Begoña García; la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera; los alcaldes de Cáceres y Mérida, Elena Nevado y Antonio Rodríguez Osuna, respectivamente; la presidenta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, María Victoria Domínguez; y el presidente el PP regional, José Antonio Monago, entre otras autoridades.

CONTINUIDAD DE OBRAS

De este modo, el ministro ha puesto en valor que desde que ha comenzado la actual legislatura han "dado continuidad provisional a obras que estaban sin actividad", como los tramos de Navalmoral de la Mata-Casatejada o Grimaldo-Casas de Millán, las obras de protección civil y seguridad en el tramo Plasencia-Badajoz, el montaje de vías entre Cáceres y Mérida y entre Mérida-Badajoz, entre otros.

"Seguimos manteniendo ese compromiso de cumplir los plazos, vamos dando cumplimiento a cada uno de los tramos que vamos diciendo e iremos informando periódicamente de la situación de estos expedientes que están en marcha", ha apuntado De la Serna.

En cuanto a tramos concretos, el responsable de Fomento ha señalado que "en todo el tramo entre Cáceres y Badajoz" se van a realizar conexiones de la nueva plataforma con la red convencional, algo que en las líneas Cáceres-Aljucén y Badajoz-Ciudad Real va a "hacer posible" los accesos a los servicios de alta velocidad con las estaciones correspondientes de Cáceres, Mérida y Badajoz.

El ministro también ha señalado que se están haciendo "los estudios necesarios" del tramo Madrid-Oropesa y que "en el plazo de un mes" se podrá dar cuenta de los resultados. Además, también ha detallado que se han "encargado" los proyectos de "súper estructura" que contemplan el montaje de vía nueva y renovación de la existente en la estación de Casatejada.

Sobre el tramo Plasencia-Badajoz, ha resaltado que se están "realizando ya muchas actuaciones en diferentes tramos" así como que tratan de "ir resolviendo los tramos" en que tenían "mayores problemas" como el bypass de Mérida.

"Se va a proceder a la renovación de la vía convencional desde el punto de conexión hasta la estación de Aljucén y esto está previsto que lo licitemos en este mismo verano", ha explicado el ministro al tiempo que ha añadido que "el plazo de ejecución luego es muy corto, de apenas tres meses, con lo cual no será en ningún caso punto crítico y lo que podremos es salvar el que el propio procedimiento administrativo de rescisión de contratos del bypass de Mérida no provoque un problema de dilatación de los plazos globales".

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE BADAJOZ

Por otra parte, De la Serna se ha referido a la Plataforma Logística del Suroeste Ibérico y ha destacado que están "tratando" de coordinarse para que la parte de la conexión ferroviaria "no dificulte sino que facilite la conectividad de esta importante" infraestructura.

El ministro ha avanzado que "hay prevista" este miércoles una reunión en la que habrá "presencia del Ministerio (de Fomento)" e intentará "que se resuelva esta actuación". "Porque yo creo que en un plazo muy razonable de tiempo podríamos tener ya todo dispuesto para su licitación y ejecución", ha apuntado el titular de Fomento al tiempo que ha explicado que también "hay que hacer la actualización de los correspondientes proyectos".

Igualmente, ha valorado que "la coordinación" con las autoridades portuguesas "va muy bien" y que en la próxima Cumbre Hispano-Lusa que se desarrollará "a finales de este mes", van a ponerse "al día de los calendarios de ejecución de las diferentes conexiones".

Además, ha subrayado que los tiempos "que están marcándose" en Portugal para la electrificación "coinciden con los tiempos" establecidos "en el lado español", algo que -ha dicho- "garantiza que estemos marcando un nuevo objetivo sobre todo teniendo en cuenta la oportunidad que se genera con el tráfico de mercancías desde los puertos portugueses, de ahí la importancia de la plataforma logística".

OBLIGACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE AÉREO

En otro orden de cosas, el ministro De la Serna también ha resaltado que están "trabajando muy intensamente" en las Obligaciones de Servicio Público (OSP) del transporte aéreo entre Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona y, ha añadido, que "se están haciendo las cosas muy bien" y "de forma coordinada" con la Junta de Extremadura, para quien éste es "un tema capital", ha manifestado.

Así, ha expresado que "la propuesta final" que les ha trasladado Extremadura les parece "muy razonable" por lo que están "en disposición de poder firmar el convenio correspondiente que dé lugar a la correspondiente licitación de esta OSP".

Para ello, ha explicado el ministro, tienen "todavía un trámite bastante tedioso" que intentarán "acortar" ya que la tramitación de un convenio "requiere informes de Hacienda, de Administraciones Territoriales y su aprobación por parte del Consejo de Ministros".

"Lo que sí tenemos ya la vía despejada para que tratemos ya de ponernos única y exclusivamente no en el plano de la negociación donde ya hay acuerdo sino en el de la tramitación administrativa", ha expresado De la Serna, quien ha subrayado que éste "es otro paso muy relevante para mejorar las conexiones y la conectividad" de Extremadura.

Finalmente, interpelado sobre el plazo para el citado convenio, teniendo en cuenta que la Junta aspira a que esté en diciembre a más tardar, el ministro ha considerado que están "en condiciones de cumplir ese compromiso".