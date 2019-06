Política

El Senado confirma la suspensión de Romeva pero no reducirá el número legal de senadores: 265

La Mesa del Senado ha confirmado este martes la suspensión del senador de ERC en prisión preventiva Raül Romeva, juzgado por el proceso independentista, pero ha decidido también no reducir el número legal de sus miembros, que se mantendrá en 265 senadores. Este es el único efecto del escaño de Romeva, que no alterará el quorum ni las mayorías, porque el político preso no ejercerá de ninguna forma ni tendrá despacho, como había reclamado ERC.