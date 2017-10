El Senado reclama medidas en favor de los pensionistas venezolanos, con el rechazo de Podemos por "instrumentalización"

La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado ha aprobado este miércoles una moción en la que insta al Gobierno a financiar acuerdos, "a través de los mecanismos de asistencia social", para atender los pensionistas que no reciben su prestación de Venezuela desde diciembre de 2015. El texto ha contado con el consenso de todos los grupos, salvo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que ha votado en contra denunciando que todo lo relacionado con Venezuela "se ha instrumentalizado con fines políticos".

El grupo 'morado', que ha dejado claro que quiere que las pensiones pendientes se paguen, tenía intención de abstenerse pero, finalmente, ha cambiado el sentido de su voto al 'no' tras ver que en la versión final del texto ya no se pedía "diálogo" con Venezuela para resolver este problema. También, ha explicado la senadora Sara Vilà, porque no creen que "el Gobierno español en este momento esté en condiciones de dar lecciones a ningún otro Gobierno".

La propuesta inicial presentada por CC hablaba de "reforzar el diálogo diplomático" para conseguir que el Gobierno de Nicolás Maduro abone las pensiones pendientes a más de 7.000 pensionistas --venezolanos residentes en España o españoles que emigraron y ahora han vuelto--. Además, pedía al Ejecutivo español que adelantase "con carácter transitorio" a los afectados el importe de la pensión mínima en España y lo reclamase luego a Caracas.

Sin embargo, el PP ha advertido de que la ley española no permite que el Estado español se haga cargo de ese pago de pensiones, y ha acordado con los demás grupos un texto alternativo en el que se pide al Gobierno que promueva "convenios y acuerdos con las administraciones locales y autonómicas adecuadamente financiados por el Estado" para atender a las familias afectadas por "esta injusta situación".

También pide "arbitrar los mecanismos oportunos para que el Gobierno de Venezuela garantice la compensación por los gastos originados como consecuencia de esa atención asistencial".

El texto finalmente aprobado no habla ya de "reforzar el diálogo político" sino de "seguir manteniendo las reclamaciones" para que Venezuela abone los importes pendientes y garantice que en el futuro se abonan con regularidad".

Y es que, para el 'popular' Dionisio García Carnero, con el Gobierno de Maduro "será absolutamente imposible" lograr que se paguen las pensiones y además no es posible un "diálogo diplomático" con "un presidente que cada mañana insulta". Según ha dicho, la embajada española insiste "cada día" en que se paguen las pensiones y el Instituto de la Seguridad Social lo ha reclamado por escrito a su homólogo venezolano cuatro veces.

7.000 AFECTADOS EN CANARIAS

El senador de Agrupación Herreña Independiente-CC Pablo Rodríguez Cejas, proponente inicial de la moción, ha aceptado la nueva redacción por el bien de los afectados. "Muchos vecinos de El Hierro viven gracias a la compasión y la caridad de familiares y amigos y a la ayuda de los ayuntamientos, son personas que lo único que han hecho en su vida es trabajar", ha dicho. Rodríguez Cejas ha cifrado en casi 6.000 los afectados en la provincia de Tenerife y en 2.000, los de Las Palmas.

Sin embargo, las palabras del senador del PP han hecho virar hacia el 'no' el sentido del voto de Unidos Podemos, que inicialmente se inclinaba por la abstención. Vilà ha calificado de "lamentable" ese retraso en el pago de las pensiones pero lo ha atribuido a la coyuntura económica y ha opinado que "el Gobierno venezolano asume la responsabilidad de la situación y no desiste en su empeño de procurar una solución cabal".

A su modo de ver, se trata de un "asunto interno que ha sido instrumentalizado para finalidades políticas", como todo lo que sucede en Venezuela. El socialista José Cepeda ha señalado, en cambio, que esta iniciativa solo pretende que Venezuela pague las pensiones que debe.