El Senado vuelve a ampliar el plazo para cubrir el puesto del Tribunal de Cuentas vacante desde

El vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz, ha confirmado esta ampliación tras la reunión de la Mesa de este miércoles. El Senado tiene que cubrir la vacante que dejó en enero Lluís Armet, un consejero que fue propuesto por el PSOE, por lo que en principio es a este partido al que le corresponde presentar al sucesor y el que ha registrado por tanto su candidatura.

La cobertura de esta vacante coincide con otras que también se tienen que resolver y que son objeto de negociación entre partidos políticos. Es el caso del nombramiento de Defensor del Pueblo, que ostenta Francisco Fernández Marugán de forma interina desde el pasado verano; los grupos tienen además que afrontar la designación de un sucesor de Luis María Linde como gobernador del Banco de España (BdE), que debe producirse en junio, o la renovación del consejo de RTVE.

LLANOS CASTELLANOS, ÚNICA CANDIDATA

La única candidata a suceder a Lluís Armet es e momento Llanos Castellanos, a propuesta del Grupo Socialista. De 48 años y natural de Albacete, es letrada de profesión y cuenta con una larga trayectoria en la Administración. Desempeñaba desde 2013 un puesto técnico en el Tribunal de Cuentas como Delegada Instructora en la Unidad de Actuaciones Previas de la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento.

Precisamente en este puesto fue la instructora designada para investigar la denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución y Societat Civil Catalana contra el ex presidente Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y los ex consejeros Irene Rigau y Francesc Homs por posibles responsabilidades contables en el proceso participativo del 9-N.