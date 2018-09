El Senado insta al Gobierno a respetar su participación en la aprobación de los objetivos de estabilidad

La moción, iniciativa del PP, ha sido apoyada por Ciudadanos (Cs), Compromís, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias, mientras que el resto de partidos políticos han cargado contra los 'populares' por "acordarse" del Senado ahora que están en la oposición. Ha salido adelante con 152 votos a favor, 102 en contra y 5 abstenciones.

En el Pleno de la Cámara Alta, la mayoría de interventores en el debate han apostado por fomentar la función territorial del Senado y, algunos de ellos, como la senadora de Podemos Miren Gorrotxategi, o el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, han criticado el actual sistema de elección de senadores, que permite que el PP tenga mayoría absoluta con un 30 por ciento de los votos.

Pese a ello, el portavoz del PP en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó, ha aceptado dos de las tres enmiendas registradas por Compromís, que piden impulsar la puesta en funcionamiento de la ponencia para la reforma del Senado y que este se convierta en una cámara de primera lectura cuando se traten iniciativas que afecten directamente a las comunidades autónomas. Cosidó ha rechazado la enmienda de sustitución propuesta por el PSOE, y las formuladas por Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC), que se han abstenido en la votación. Las enmiendas de Cs, relativas a la redacción del texto, han sido asimismo aceptadas.

INTENCIÓN INICIAL: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

El portavoz 'popular' ha recordado que la intención inicial de su grupo era formular una declaración institucional, pero, al no ser posible alcanzar una posición de consenso, ha defendido la presentación de esta moción por tres razones: la "necesidad" de defender la democracia parlamentaria, de garantizar la estabilidad económica y de potenciar el Senado como una cámara territorial.

El senador del PSOE Francesc Antich ha cargado contra el PP por otorgar en el pasado "sin consultar a nadie" la actual capacidad de veto que tiene el Senado sobre el objetivo de déficit y el techo de gasto, algo que da "paridad de veto" a ambas Cámaras del Parlamento, cuando el español es "un sistema bicameral inclinado en favor del Congreso".

"Estaríamos de acuerdo con reformar la Constitución para que el Senado sea una cámara territorial de primera lectura", ha dicho Antich, pero ha acusado al PP de buscar con esta iniciativa parlamentaria que el Senado esté a su servicio y no al de la ciudadanía.

Cosidó le ha echado en cara las palabras de la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, quien afirmó que la capacidad de veto del Senado era algo "antidemocrático" ya que, según dijo, la soberanía nacional reside en la Cámara Baja. Antich ha admitido en su réplica que, efectivamente, la soberanía nacional está tanto en el Congreso como en el Senado; "rectificación" que Cosidó ha manifestado que le habría gustado escuchar en boca del portavoz socialista, José Montilla.

"NO HURTAR COMPETENCIAS" AL SENADO

En este sentido, el portavoz del PP ha llamado a no "hurtar competencias" al Senado y a no faltarle el respeto con declaraciones como las del secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, en las que dijo que la mayoría del PP en la Cámara Alta era "espuria".

La senadora de Unidos Podemos Miren Gorrotxategi ha tachado de "cinismo" el comportamiento del PP con el Senado y ha garantizado que lo único que busca realmente con esta moción es "protestar" por el acuerdo alcanzado entre la formación morada y el Ejecutivo.

Por su parte, el portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries, y el parlamentario de ERC Joaquim Ayats han lamentado que la "única utilidad" que los constitucionalistas han encontrado al Senado es la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de Cataluña. Cleries ha señalado que el Senado ha permanecido "congelado" durante el Gobierno del PP, mientras que Ayats ha insistido en que su grupo se mantienen en la Cámara únicamente por respeto a sus votantes.

PNV Y CANARIOS: "ESCEPTICISMO" Y ABSTENCIÓN

"Vamos a votar que no por puro escepticismo", ha dicho por su parte el portavoz del PNV en la Cámara, Jokin Bildarratz, quien ha aseverado que el Senado no cumple con las funciones que le atribuye la Constitución de 1978. Jon Iñarritu, senador de EH Bildu, ha añadido que si no se acomete la reforma territorial de la Cámara, esta debería disolverse.

Por último, los senadores del grupo mixto María José López Santana (NC), Pablo Rodríguez Cejas (Agrupación Herreña Independiente-CC) y Yaiza Castilla (Agrupación Socialista Gomera) se han abstenido al entender que la moción es "oportunista y electoralista" y que el Senado debe ser "una cámara territorial y no una cámara de réplica" a lo que legisle el Congreso.