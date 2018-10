Segarra pide que se "deje trabajar con tranquilidad" a Fiscalía sobre la acusación de los políticos del procés

"Estamos ante una causa muy compleja y querría que hasta el momento que no se nos de el traslado para formular el escrito de conclusiones provisionales, se nos deje trabajar con tranquilidad y no se entre en conjeturas que en todo caso no proceden de la Fiscalía", ha señalado.

En declaraciones a los medios antes del inicio del desayuno informativo de Europa Press con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, Segarra ha asegurado que "cuando sea el momento procesal oportuno se dará el escrito de acusación y se explicará a la opinión publica y a la prensa".

Segarra se pronunciaba así tras las informaciones divulgadas este fin de semana que en fuentes judiciales apuntan a que la posición de Fiscalía será mantener la acusación por delito de rebelión, solicitando las penas más altas para los mayores responsables políticos, como el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras.