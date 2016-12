Secretario de Estado de Hacienda percibe "receptividad" en las CCAA para la Conferencia de Presidentes

Así lo ha señalado este jueves a preguntas de los periodistas en Jaén, donde en su condición de presidente provincial del PP ha realizado una entrega al Banco de Alimentos de productos recolectados por miembros de su formación.

Fernández de Moya ha reiterado "la oferta de diálogo permanente" y "búsqueda de acuerdos que va a liderar" el jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy. De este modo, el Gobierno, "una vez más, tiene la mano tendida" y está "a plena disposición para la solidaridad interterritorial entre todas y cada una de las comunidades autónomas" en la citada conferencia de presidentes fijada el 17 de enero en Madrid.

"Y he de decirle, porque nadie me lo ha contado, yo he estado allí en la reunión preparatoria con los consejeros de Presidencia, que el ambiente es muy bueno", ha comentado el secretario de Estado de Hacienda.

En este sentido, ha asegurado que "las propuestas puestas en marcha por la vicepresidenta del Gobierno para trazar el contenido de esa reunión fueron muy bien recibidas", mientras que "también el Gobierno tomó nota" de las aportaciones hechas por las comunidades "para ser incorporadas a la agenda" de ese encuentro.

Además, ha puesto en valor la cooperación del Estado con las comunidades reflejada en distintos mecanismos extraordinarios de liquidez "con una cifra que roza los 200.000 millones de euros". Ha añadido que la "más beneficiada" ha sido Cataluña, "con más de 60.000 millones", seguida de Valencia, con más de 40.000 millones, y Andalucía con unos 25.000 millones de euros.

"Por tanto, Andalucía ha sido una comunidad que ha tenido la solidaridad del conjunto de España y de manera muy especial ha tenido como gran aliado al Gobierno", ha manifestado Fernández de Moya, quien ha dicho no terminar de entender declaraciones de la Junta y Susana Díaz en sentido contrario "porque no se corresponden con la realidad".

Al hilo, ha subrayado que el Ejecutivo central "ha estado permanentemente ayudando a Andalucía" y no sólo en el ámbito territorial de la comunidad, sino también a través de los ayuntamientos. En este punto, ha aludido a la reciente Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae) en la que se han asignado recursos del fondo de ordenación a las entidades locales a 44 consistorios y "la mitad de beneficiarios" son andaluces.