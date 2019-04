Saura: "La radicalidad de la derecha pone en riesgo el Bienestar Social y la economía del país"

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Murcia, Pedro Saura, ha asegurado que las elecciones del 28 de abril son "cruciales" para el futuro de España porque está en juego "un proyecto de país".

Así, ha defendido que, mientras "el PSOE ofrece un proyecto moderno, europeísta, en el que cabe todo el mundo", se encuentra de frente con las tres derechas "que compiten en sus propias primarias por ser una de las fuerzas más votadas dentro de la derecha"; una radicalidad "que pone en riesgo la convivencia, el Bienestar Social y la economía", acentúa, porque "al final, si entra el liberalismo, será la ley de la jungla".

En una entrevista con Europa Press, Saura ha lamentado que Vox marque el ritmo de Ciudadanos y Partido Popular y ha señalado que ese modelo, además de ser "de la época de las cavernas", te lleva a una crisis fiscal, lo que conlleva a un problema en el Estado de Bienestar, la pérdida de confianza y una crisis económica.

Tras lo que ha señalado que "partidos populistas y de soluciones fáciles como VOX ponen en riesgo los valores de convivencia que tanto tiempo nos han costado construir", a lo que se suma que "PP y Ciudadanos han perdido el centro y el norte, y van camino de la ultraderecha".

Según el candidato socialista, "el programa de la derecha extrema que se quiere implantar en España es el modelo de Trump", el de "cuanto menos sanidad, educación pública y menos impuestos a las rentas más altas, mejor", lo que te lleva a "una crisis fiscal, a la desconfianza de la economía y a la ley de la jungla", ha reiterado.

Ante la "radicalización" del PP y de Cs, "la sociedad española busca al partido que está en el ADN de los valores constitucionales, que estuvo en el núcleo de la construcción de la Constitución y da seguridad ante la avalancha del conservacionismo que está atravesando la derecha y su descapitalización política".

CON PP NI TRASVASE, NI DESALACIÓN

En materia hídrica, Pedro Saura ha criticado que el PP haya vendido en tantos años de gobierno una mentira sin dar una solución definitiva, prometiendo cosas que no terminan de llegar.

"Con el PP, ni trasvase del Ebro, ni trasvase Tajo-Segura, ni desalación; la conclusión es nada" y lo que se necesita, definitivamente, es estabilidad y seguridad hídrica, "que no haya cortes de agua ni trasvases cero como hubo con el PP".

El PSOE propone estabilidad en materia hídrica "con un planteamiento serio y realista" frente a "la mentira, las palabras huecas, las grandes declaraciones y a levantar banderas que no traen ni una gota de agua adicional, ni estabilidad ni seguridad".

En cuanto al trasvase Tajo-Segura, Saura ha recordado las palabras del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en Murcia. "A la Región no le va a faltar agua, habrá seguridad, porque cuando ha gobernado el PSOE ha habido seguridad y no ha faltado agua, no hay trasvases cero" y "para que haya estabilidad, necesitas el Tajo-Segura", ha acentuado Saura, que subraya, "aquí se impone la verdad y la lógica; los murcianos están hartos de ir para atrás con el PP".

La política de agua del PP es un "fracaso" para la Región de Murcia, ha afirmado, para considerar que "con los gobiernos del PP las cosas han ido a peor".

En clave económica, Saura destaca que, a pesar de una situación económica internacional con claroscuros como el Brexit, "la economía española crece el doble que la europea, creando 5.000 empleos al día en el mes de marzo, con una tasa de creación de empleo del 3 por ciento y un incremento de la inversión extranjera sin comparación, lo que pone de manifiesto, a su juicio, "una confianza en la economía española y en el gobierno socialista".

Por lo que, opina que un regalo fiscal de 18.000 millones de euros como plantea el PP genera una crisis fiscal, que combinado con déficit y deuda, supone una pérdida de credibilidad internacional como ha ocurrido con la propuesta fiscal de Matteo Salvini en Italia, algo que tacha de "irresponsable y genera muchos riesgos".

En este sentido, el candidato del PSRM-PSOE hace hincapié en la situación de la Región, a la cabeza del déficit y la deuda, con una administración "sin orden, recursos, ni control, en encefalograma plano". Ahora mismo la administración regional está en una situación de descontrol, desorientado, sin rumbo ni dirección, "dando tumbos de un lado a otro".

PSOE LICITA MIL MILLONES EN INFRAESTRUCTURAS EN MURCIA EN 10 MESES

En materia de infraestructuras, Saura ha resaltado que cuando gobierna el PSOE es cuando más se invierte en infraestructuras en la Región de Murcia, así "se han licitado mil millones de euros en diez meses frente a los 10 millones de 2017 del PP".

Además, ha acentuado, "hemos puesto en marcha en 10 meses el aeropuerto que estuvo diez años sin aviones, la Variante de Camarillas, dos trenes híbridos en la línea que une Murcia con Albacete por Camarillas, o licitado 700 millones de euros para Alta Velocidad", desbloqueado el soterramiento del AVE para su llegada a la ciudad de Murcia o el proyecto de los restos del yacimiento de San Esteban.

En diez meses, ha enfatizado a Europa Press Pedro Saura "se ha puesto de manifiesto, la sensibilidad del Gobierno de España hacia la Región de Murcia, con números e inversión detrás. Los números y realidad son incontestables".

Sobre la paralización de las obras de la Bahía de Portmán, el cabeza de lista del PSRM ha subrayado que éste es otra "desidia" de los años de gobierno del PP, "otra de las grandes asignaturas que el PP no ha resuelto, que nos dejó en la mesa y estamos resolviendo e invirtiendo para invertir la tendencia".

El candidato socialista asegura que el PSOE se marca, así, tras ganar las elecciones, llevar al Congreso de los Diputados el Proyecto de Presupuestos "que rechazó la derecha española y el independentismo", que implica que la inversión del conjunto de las administraciones crecería un 12 por ciento en Murcia "y seguir invirtiendo en una región que tiene un déficit de infraestructuras, heredado de la derecha" porque "ahora sí hay sensibilidad hacia la Región".

El cabeza de lista al Congreso afirma que seguirán invirtiendo en AVE, en terminar los Arcos Noroeste y Norte de Murcia, continuará el soterramiento, se trabajará para que el AVE sea una realidad en Murcia, Cartagena y Lorca, en el yacimiento de San Esteban, o en el Anfiteatro, Calle Mayor y estación de Cartagena "a un ritmo que permita que todo esto concluya de manera inmediata".