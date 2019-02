Saura (Fomento) recuerda al PP que en los PGE aumenta un 42 por ciento la partida destinada a Soria respecto a 2018

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, ha señalado este jueves que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2019 contemplan para la provincia de Soria un incremento de la inversión del 42 por ciento en comparación con 2018.

Durante su comparecencia en la Comisión de Fomento del Senado, Saura ha especificado que se realizará un estudio de viabilidad para recuperar la línea Soria-Castejón, y ha lamentado que el PP durante sus años de Gobierno dejó unas infraestructuras "pésimas". Así, ha incidido en que el objetivo del Gobierno de Sánchez es recuperar el ferrocarril convencional para lograr la capilaridad necesaria a los territorios y a las ciudades medianas.

Además, ha indicado que Adif prevé invertir a final de año 20 millones de euros en la línea Soria-Torralba, cifra que duplica en un solo año lo destinado por el PP en varios. A estos datos, el senador del PP Tomás Cabezón ha respondido lamentando que "parece que el Gobierno quiera finiquitar el tren" en la región, y le ha preguntado a Saura si opina que el derecho a la movilidad está hoy garantizado en Soria.

Asimismo, le ha recordado que los PGE 2019 contemplan una modernización en la línea a Torralba --de 93 kilómetros-- por valor de 800.000 euros, y ha echado en cara al PSOE que la dejara en 2011 sin dinero, cuando eran gobierno. A esto, Saura ha respondido que durante los años de Gobierno 'popular' no desbloquearon esa situación, por lo que le ha pedido moderación en la crítica al Ejecutivo.

"Tras años de Gobierno, que me venga a hablar del problema del ferrocarril en Soria... Hay que tener rostro", ha apostillado Saura, antes de recriminarle que el PP no apostara por el tren convencional. Cabezón le ha vuelto a acusar de paralizar inversiones en ferrocarril y de licitar para luego no ejecutar. "Ustedes pusieron la puntilla al sistema ferroviario en Soria", ha incidido.