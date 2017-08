Santos comienza su último año satisfecho por la paz y pendiente de Venezuela

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, comenzó la cuenta atrás del último de sus ocho años de Gobierno con la convicción de que dejará a sus compatriotas un país mejor gracias a la paz con las FARC y a los avances sociales, mientras sigue con atención la crisis en la vecina Venezuela.

"Cualquier gobernante lo que tiene que hacer es mirar para atrás y ver si deja un país mejor de lo que lo recibió. Yo creo que, sin duda, todos los indicadores muestran que hoy Colombia está mucho mejor de lo que estaba hace siete años", manifestó Santos en una entrevista con Efe.

Santos, que dejará su cargo el 7 de agosto de 2018, comenzó este martes lo que llamó "el primer día de mi último año".

"Le estamos dejando al próximo Gobierno un país con los índices más bajos de homicidios en los últimos 40 años, de secuestros, de ataques terroristas, de piratería terrestre, y le estamos dejando un país, que es lo más importante, en paz con las FARC", aseguró.

Aunque reconoció que "falta muchísimo camino por recorrer", dijo tener "la satisfacción del deber cumplido" en asuntos sociales.

"Hoy somos campeones en América Latina en reducción de pobreza, de pobreza extrema, de generación de empleo", manifestó, y destacó que en lo económico, Colombia crece "muy por encima del promedio latinoamericano" y tiene "la inversión más alta" de toda la región.

Reconoció "frustraciones" como el desempleo, que "sigue siendo alto, del 8,7 %", pese a crear 3,8 millones de puestos de trabajo.

"En materia de infraestructura hemos avanzado muchísimo pero este país estaba tan atrasado que nos falta todavía mucho por avanzar", aseveró, y citó también avances en educación.

Sobre el reto que tiene Colombia en seguridad tras la dejación de armas de las FARC, admitió "que todavía queda mucho por hacer" pues hay bandas criminales o la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) "que están haciendo daño".

"(Somos) un país en paz con las FARC. Todavía tenemos problemas de inseguridad pero vamos a tener una gran oportunidad y es que no hemos reducido nuestro Ejército, nuestra Policía, todo lo contrario, los hemos fortalecido, y podremos utilizar todos esos recursos" contra esos grupos, explicó.

En ese sentido, expresó su confianza en que el papa Francisco, que visitará el país del 6 al 10 de septiembre próximo, sea clave para la reconciliación y traiga buenas noticias para la negociación de paz con el ELN que se lleva a cabo en Quito.

"Esta visita nos llena de orgullo porque es una distinción que le está haciendo a Colombia, viene solamente a Colombia, viene como a decir 'colombianos, ustedes han logrado un paso importante, ahora el siguiente es la reconciliación'", subrayó.

Otro asunto que ocupa al presidente es Venezuela, país con el que Colombia comparte una frontera de 2.219 kilómetros por donde pasan a diario miles de personas en busca de artículos de primera necesidad o para emprender el exilio.

Para Santos, el régimen que se ha instaurado en Venezuela es "una dictadura".

"Lo que está sucediendo en Venezuela infortunadamente es una destrucción de la institucionalidad democrática", dijo Santos, quien consideró que con la Asamblea Constituyente instalada el pasado viernes se creó "una instancia todopoderosa que no guarda ningún respeto por la división de poderes o por la institucionalidad democrática y eso se llama una dictadura".

Pero a pesar del deterioro político y de la violencia en Venezuela, Santos espera que se pueda encontrar "alguna salida pacífica", "negociada entre las partes, porque Venezuela se merece una salida que no sea violenta y habrá que insistir -subraya- en esa salida por todos los medios y formas posibles".

Sobre su futuro tras una vida de servicio público y ocho años en el poder afirmó: "lo primero que tengo totalmente decidido es que no voy a molestar a mi sucesor, no le voy a poner palos en las ruedas y no lo voy a cuestionar, y desde ya le deseo el mayor de los éxitos y si me necesita para cualquier cosa, ahí me tendrá".

El Premio Nobel de la Paz se retirará de la política y se dedicará "a dar conferencias, a escribir" y a su familia.

Se quedará en el país y creará una fundación para apoyar a las víctimas del conflicto armado "para ayudar a la reconciliación" y para compartir las experiencias de Colombia con otros países.

Jaime Ortega y Gonzalo Domínguez