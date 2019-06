De los Santos (PP) ve un "error" el veto a PP y Cs en el Orgullo y pide que conquistas LGTB "lleguen lo antes posible"

"Creo que es un error levantar muros cuando se intentan destruir. Excluir cuando se busca inclusión va en contra de los pilares de una democracia. Somos un espejo donde se miran muchos otros países, y no creo en los vetos porque he tenido que ser soportar que por ser gay se me vilipendiara", ha apuntado a su llegada al Hotel ME de Madrid, en la plaza de Santa Ana, para la presentación del Orgullo 2019.

Y es que, De los Santos entiende que el gobierno regional "representa a la mayoría de madrileños". "Me parece un error, en cualquier caso respeto cualquier opinión, y estaré en esa manifestación, donde he estado en muchas ocasiones, como ciudadano y con todos los cargos que he ostentado, siempre que tenga responsabilidades de gobierno", ha apostillado a renglón seguido.

Sobre la intención de Vox de haber ubicado la manifestación del Orgullo en Casa de Campo, el consejero de Cultura madrileño ha indicado que este espacio es "un lugar maravilloso", pero que el "lugar de la manifestación es el centro de Madrid".

Por otra parte, ha manifestado De los Santos que él seguirá luchando "contra cualquier ejemplo de discriminación". "Creo que tenemos que ser observantes y garantes de que los derechos de todos y todas se mantengan, y tenemos que estar orgullosos de vivir en este país", ha manifestado.