Santos anuncia que el Clan del Golfo ofrece someterse a la justicia

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció hoy que la organización criminal del Clan del Golfo manifestó estar dispuesta a someterse a la justicia, por lo que ordenó evaluar esa posibilidad.

"El pasado 3 de septiembre recibimos del jefe del Clan del Golfo una manifestación expresa de la voluntad de acogerse, de someterse a la justicia", dijo el mandatario en la posesión de magistrados de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

El jefe de Estado explicó que se trata de un sometimiento jurídico pues la banda encabezada por Dairo Antonio Úsuga David, alias "Otoniel", es considerada una grupo de delincuencia común sin alcances políticos, como los grupos guerrilleros.

"Se trataría de un sometimiento a la justicia, no de una negociación política que también lo han buscado. Se les ha dicho no hay posibilidad, que no son actores políticos sino delincuentes. Si se someten la ley puede tener algunos beneficios dependiendo de las condiciones: de qué entregan y el valor para la sociedad", dijo Santos.

Para el presidente, "si ese sometimiento se da, también sería una gran noticia para la tranquilidad de los colombianos porque ese es el otro origen de la violencia que todavía queda después de haber firmado la paz con las FARC", aseguró el gobernante.

Igualmente destacó el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado y citó como ejemplo la operación del jueves pasado en la que fue abatido el número dos del Clan del Golfo, Roberto Vargas Gutiérrez, alias "Gavilán", en Puerto Plata, zona rural del municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia (noroeste).

En cuanto a la propuesta de sometimiento, Santos aseguró que le ha pedido al ministro de Justicia, Enrique Gil, y al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, "que procedan a evaluar esa solicitud y tomar las acciones pertinentes".

De otro lado recordó que las operaciones contra esa banda de origen paramilitar han permitido la confiscación de bienes por más de medio billón de pesos (unos 172 millones de dólares) y la incautación de más de cien toneladas de cocaína.

El Clan del Golfo, dedicado principalmente al narcotráfico y la extorsión, está considerada por las autoridades como una de las organizaciones criminales más peligrosas del país y también como la mayor amenaza para la paz tras la firma del acuerdo con las FARC.