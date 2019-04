Santos Cerdán: "Los militantes del PSN decidirán los pactos, pero no los veo apostando por la vía" de Navarra Suma

El cabeza de lista del PSN al Congreso y secretario ejecutivo de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán, ha afirmado que los militantes socialistas de Navarra decidirán los posibles pactos para la formación de un Gobierno en la Comunidad foral, pero ha asegurado que no los ve "apostando" por acuerdos con Navarra Suma, la plataforma en la que se integran UPN, PP y Ciudadanos.

Santos Cerdán ha afirmado, en una entrevista concedida a Europa Press, que "UPN ha hecho una apuesta clara por sumarse a la derecha más extrema de este país" y ha señalado que "ahí tenemos la foto de Colón, donde estaban representados el PP, Ciudadanos, UPN, la Falange Española y Vox, y UPN se sintió muy cómodo ahí".

Así, el dirigente y candidato socialista ha cuestionado que la formación regionalista apele a acuerdos con el PSN tras las elecciones forales. "No se a qué puede apelar al Partido Socialista cuando se siente muy cómodo al lado de la Falange y de Vox", ha asegurado.

Tras ello, Cerdán ha señalado que "si la propuesta del PSN es tener un Gobierno en Navarra progresista y de izquierdas, no veo ahí mucho progresismo y menos de izquierdas".

Cuestionado sobre si el PSN descarta pactar con Navarra Suma, ha asegurado que "lo tendrán que decir los militantes del PSN, pero no veo a los militantes apostando por esa vía".

En la entrevista, Santos Cerdán reitera la apuesta del PSOE por el impulso al tren de alta velocidad y al Canal de Navarra, asegura también la disposición de los socialistas a realizar el traspaso de tráfico a Navarra, aunque señala que queda "muy poco" tiempo antes de las elecciones y podría quedar para la próxima legislatura, y repasa también su papel como dirigente del PSOE en la elaboración de las listas electorales, "lo más difícil que me ha tocado hacer en el partido".

"EL RETO, LA RECONCILIACIÓN"

Con vistas a las próximas elecciones generales, Cerdán considera que "el reto que tenemos en este país es la reconciliación entre nosotros mismos, entre ciudadanos", y ha advertido de que "se está produciendo una ruptura intencionada por parte de algunos que no nos lleva a nada bueno".

El candidato socialista ha afirmado que desde la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa "el PSOE y el Gobierno han apelado al diálogo, pero el diálogo entre diferentes se entiende como traición en algunos casos". "Si no puedes hablar con los diferentes, mal vamos. Pero se está confundiendo el diálogo con pactos, y el Partido Socialista, en el caso concreto de Cataluña, siempre ha dicho que es diálogo pero con la Constitución en la mano", ha asegurado.

"SI CIUDADANOS NOS QUIERE VOTAR, NO LES VOY A DECIR QUE NO"

Respecto a pactos para la formación de Gobierno en España, Santos Cerdán ha señalado que "las preferencias del PSOE son nuestro programa electoral y el que se quiera sumar a él, encantados". En todo caso, ha dicho que "debemos dejar que voten los ciudadanos y nosotros aspiramos a tener una mayoría suficiente para poder gobernar, con apoyos puntuales".

Sobre un posible acuerdo entre PSOE y Ciudadanos para la investidura de Pedro Sánchez, Santos Cerdán ha señalado que "si nos quieren votar, yo no les voy a decir que no voten", pero ha insistido en no pronunciarse sobre pactos y ha asegurado que "el Partido Socialista va a mantener siempre el diálogo con todas las fuerzas políticas".

Santos Cerdán ha afirmado que "la apuesta del Partido Socialista en España es un Gobierno progresista y de izquierdas y la apuesta del Partido Socialista en Navarra es un Gobierno progresista y de izquierdas".

Además, ha considerado que vincular los acuerdos para formación de Gobierno en España a los pactos que posteriormente pudiera alcanzar el PSN es "un salto con tirabuzón y medio".

Sí ha señalado que "la dirección del PSOE evidentemente siempre opina y siempre tiene una idea sobre los diferentes acuerdos de Gobierno en las diferentes comunidades autónomas, también en Navarra" pero ha apuntado que desde el 39º Congreso del PSOE "la decisión de los pactos de Gobierno la tiene la militancia".

De hecho, ha afirmado que "esto no surge de repente" y ha relatado que "en el último congreso del PSN lo incluimos, porque sí que nos sentíamos con una deuda con la sociedad navarra y con los votantes socialistas de Navarra" tras el veto de la dirección del PSOE en 2007 a un pacto de Gobierno entre PSN y nacionalistas.

"Los votantes socialistas nos habían dicho en más de una ocasión que por aquí no y al final, erróneamente creo yo, nuestro partido a nivel federal no lo vio", ha añadido.

Por ello, ha explicado que el PSN decidió que los pactos de Gobierno "los debería votar la militancia y eso evidentemente lo hablamos con la dirección en aquel momento del PSOE y se aceptó, y conseguimos también que eso estuviera reflejado en los estatutos a nivel federal y así está".

"ACUERDO PROGRESISTA" CON CHIVITE COMO PRESIDENTA

Santos Cerdán ha afirmado que su preferencia para la formación de Gobierno en Navarra es "bien clara, que gobierne María Chivite con un acuerdo progresista en torno al programa del Partido Socialista, donde podamos sumar a una mayoría partidos que apuesten por ese progreso y por esa política de izquierdas, no identitaria pero sí de izquierdas".

Ha dicho que comparte "totalmente" los vetos de la candidata socialista María Chivite a EH Bildu y PP para acuerdos de Gobierno y ha considerado que "un Gobierno liderado por el Partido Socialista con Geroa Bai, Podemos e IU sería un buen Gobierno para esta Comunidad".

Además, Santos Cerdán ha afirmado que Navarra Suma "es una plataforma de perdedores porque cuando tres formaciones políticas deciden unirse para poder sumar algo demuestra la debilidad de unos y otros de ir en solitario".

TRASPASO DE TRÁFICO: "SI NO ES ANTES" DE LAS ELECCIONES, DESPUÉS

En otro orden de cosas, Santos Cerdán se ha referido al compromiso que asumió el presidente Pedro Sánchez con la presidenta navarra Uxue Barkos para transferir a la Comunidad foral la competencia de tráfico y ha asegurado que "es una apuesta que el Partido Socialista defiende y vamos a seguir avanzando en ello".

El dirigente socialista ha afirmado que "el compromiso es que, si no puede ser -antes de las elecciones-, porque queda muy poco", lo hará el próximo Gobierno, "si está el PSOE".

"Llevamos diez meses en el Gobierno y es una demanda de 40 años. Quedan 30 días para las elecciones y las cosas hay que hacerlas bien, sosegadamente, y viendo todo. Yo creo que en estos 30 días tanto unos como otros estamos pensando en aprobar las cosas más urgentes que en una transferencia de tráfico a Navarra, por la que apostamos y que si gobernamos la vamos a hacer, pero quedan 30 días", ha afirmado.

Ha subrayado que el traspaso de tráfico "no se hará a costa de expulsar a la Guardia Civil de Navarra, que algunos partidos políticos estarían deseándolo". "La Guardia Civil seguirá estando en Navarra y será defendida por el PSN y por el PSOE", ha asegurado.

LAS LISTAS DEL PSOE, "LO MÁS DIFÍCIL"

Cerdán también se ha referido a la elaboración de las listas del PSOE para las próximas elecciones generales y ha afirmado que ha sido "lo más difícil que me ha tocado hacer dentro del Partido Socialista". Ha explicado que "hay compañeros que pueden merecérselo incluso más en algunos casos que otros que van en la lista y que se quedan fuera por circunstancias, o porque no caben tres en una misma provincia". "No ha sido fácil", ha apuntado.

Además, ha señalado que "cuando alguien monta su equipo, y hacer un grupo en el Congreso es montar un equipo, se debe respetar también lo que traslada el candidato de ese equipo, como se respetó en su día cuando las últimas elecciones andaluzas Susana Díaz nos planteó sus listas, dijo 'este es mi equipo' y se le respetó su lista".