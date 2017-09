Santiago y A Coruña acogen los primeros actos de apoyo al referéndum catalán en Galicia

Santiago de Compostela y A Coruña han sido este martes los escenarios de los primeros actos de apoyo al referéndum independentista convocado en Cataluña para el 1 de octubre.

Así, Galiza Nova --organización juvenil del BNG-- ha celebrado este martes en Santiago de Compostela el primer acto en apoyo al referéndum en la Facultade de Filosofía desde las 18,00 horas, en donde se ha colgado uno de los carteles como los que la Guardia Civil ha incautado en los últimos días.

En este acto, han tomado la palabra Pau Morales y Gonzalo Bonnin, miembros de las Joventuts d'Esquerra Republicana (JERC) para reclamar "ayuda" ante el "Gobierno demofóbico" y frente a la reacción de un Estado "antidemocrático", que identifican con un "ataque de histeria".

En una sala de la universidad llena con más de un centenar de asistentes, el portavoz de las JERC, Pau Morales, ha identificado este "ataque de histeria" del Estado con que: "Basaron todo en que no íbamos en serio". "Y vamos en serio", ha afirmado en una intervención con numerosos aplausos.

"La única amenaza real a esta monarquía, a este sistema somos nosotros", ha asegurado Pau Morales, antes de apostillar: "Si pueden con nosotros ahora mismo ya nada los va a parar".

Tras aseverar que el marco legal internacional y el constitucional "permiten" llevar a cabo un referéndum "pactado", Morales ha denunciado la situación de "bloqueo político" para impedirlo, aunque dice que siguen con "la puerta abierta al diálogo". Por ello, deja claro que no pueden "renunciar al compromiso con la ciudadanía" de realizar esta votación.

Asimismo, Gonzalo Bonnin ha relatado que al pasar en el avión carteles de apoyo al referéndum del 1 de octubre se han sentido como "traficando drogas o armas", mientras la Guardia Civil está "asaltando" imprentas y almacenes en busca de ellos. "Solo queda una cosa que es: seguir, seguir y seguir", ha resumido.

EL FUNCIONAMIENTO DE LA VOTACIÓN SERÁ "COMO SIEMPRE"

Sobre cómo se hará la votación, el portavoz de las JERC ha explicado en Santiago que se hará "como siempre", con "el mismo número" de colegios, mesas, así como con el censo electoral.

También ha explicado que se citará a los ciudadanos como en cualquier otra votación para ejerza su labor en la mesa electoral. "Y si algún ciudadano del PP decide no ir (...) no vamos a enviar a la Policía como hacen otros", sostiene Morales. Así, si no aparece el presidente ni los vocales, el primer ciudadano que llegue a la votación formará mesa y se quedará todo el día, tal y como ocurre en otras elecciones, según resalta.

RESPALDO DEL BNG

En la mesa redonda también ha tomado la palabra el portavoz municipal del BNG en Santiago y miembro de la Executiva Nacional del Bloque, Rubén Cela, quien ha valorado que este acto es "absolutamente necesario", en un proceso que "no tiene vuelta atrás" y en el que "es momento de tomar posición", pues "o se está con la democracia o no se está"

Junto a esto, ha reflexionado sobre cómo "nunca un cartel institucional fue tan subversivo", y ha avisado de que la ruptura con "el régimen" del 78 "o es nacionalista o no será", a la vez que ha cargado contra un Estado español "claramente antidemocrático".

Navia Rivas, miembro de la dirección de Galiza Nova, ha remarcado como "fundamental" mostrar el apoyo a este referéndum, en defensa de "todos los pueblos a decidir su futuro". Además, ha arremetido contra "la persecución directa de ideas" de un "estado de excepción".

UNAS 200 PERSONAS EN A CORUÑA

Asimismo, en A Coruña, unas 200 personas se han concentrado a través de una autoconvocatoria realizada a través de las redes sociales "en defensa de los derechos civiles y el derecho a decidir ante los ataques a la democracia y la libertad que el Estado está cometiendo para reprimir el referendo en Cataluña".

Con este objetivo, se ha hecho el llamamiento para participar en esta concentración que se ha celebrado bajo el lema 'Polos dereitos civís e o dereito a decidir' --'Por los derechos civiles y el derecho a decidir'--, a partir de las 20,00 horas, ante el Obelisco. En ella, se ha denunciado también la aprobación de la conocida como ley mordaza'.

Esta denuncia se ha hecho a través de la lectura de un manifiesto por parte del escritor Manuel Rivas, en un acto que ha contado con la presencia del viceportavoz de En Marea y portavoz nacional de Anova, Antón Sánchez, entre otros integrantes de En Marea, así como dirigentes locales de Marea Atlántica y BNG.

En su intervención, Rivas ha defendido "el derecho a decidir". "Este derecho debe ser ejercido bajo herramientas democráticas", ha expuesto, tras calificar de "esperpento" la "persecución de las urnas". "Las libertades se conquistan mediante la movilización popular", ha añadido el escritor, para quien "lo que está en juego es la defensa de los derechos de la ciudadanía".

Durante la concentración, que transcurrió sin incidentes, se han coreado proclamas como 'Rajoy, escucha, a los pueblos en lucha', 'Queremos urna y no policía' y 'Galicia con Cataluña', entre otras. Concluyó con la canción de Lluís Llach L'estaca.

"SOLUCIÓN POLÍTICA"

En la autoconvocatoria, se ha reclamado la búsqueda de una "solución política" en lugar de "prohibir" a los catalanes que "decidan sobre su independencia" mediante "medidas reprevisas y autoritarias".

Además, se ha exigido que los pueblos "tengan capacidad de escoger no solo su configuración como Estado independiente sino sobre la lengua en la que quieren expresarse y decidir y el destino de sus recursos".