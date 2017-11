Política

http://www.teinteresa.es/politica/Santi-Vila-candidatura-Puigdemont-partidistas_0_1905410068.html

Santi Vila no valora la candidatura de Puigdemont para no entrar "en luchas partidistas"

El exconseller de la Generalitat Santi Vila ha evitado este lunes valorar la decisión de su compañero de partido Carles Puigdemont de presentarse a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre bajo la marca electoral Junts per Catalunya. "No quiero participar en luchas partidistas", ha dicho Vila, recalcando que no se presentará a los comicios catalanes.