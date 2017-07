Santi Vila dice que la CUP no ayuda al 'procés' si no condena el ataque a un bus turístico

"La CUP se equivoca si no reprueba los hechos y lo hace muy mal. Perjudica muchísimo a la ciudad de Barcelona y a Cataluña y tampoco ayuda al 'procés', porque todo aquello que supongan actos de violencia no tiene nada que ver con la agenda del 'procés", ha explicado Vila en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press.

De hecho, ha opinado que Arran debe reflexionar y garantizar que nunca volverá a ocurrir un incidente similar, ya que se trata de una acción violenta que está tipificada como un delito muy grave: "Esta gente violenta sobra (del 'procés')".

"No sé si han pensado suficientemente que hay una línea que no se puede traspasar nunca. Por mucho que tengas unas convicciones, no puedes usar nunca la violencia y la intimidación contra las personas que no piensan como tú o encarnan una situación que no te gusta", ha aseverado.

El conseller anunció este domingo que la Generalitat ha encargado a los servicios jurídicos de su departamento estudiar medidas legales contra los responsables del ataque, y preguntado por cuándo presentará el Govern la denuncia ha indicado que se personarán al día siguiente de que TMB formule su denuncia como propietario del autobús.

"Es muy importante que las autoridades de la ciudad actúen muy rápido. Esto quiere decir trabajar y no solo hacer manifestaciones grandilocuentes o gestos y discursos que acaban degenerando en acciones como la de la semana pasada, que estamos condenando", ha finalizado.