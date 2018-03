Santamaría afirma que "se sienten incómodos todos" los partidos involucrados en la derogación de la prisión permanente

"Esto partió de una iniciativa del PNV con nuestra oposición, el voto favorable del PSOE y la abstención de Ciudadanos y con ese esquema, entraron a debatir esta cuestión. Ciudadanos lee los editoriales y según como los vean, van virando. Pactó con el PSOE con el primer acuerdo con Pedro Sánchez derogarlo, después se abstuvo y ahora parece que, en una postura mucho más sensata, no va a continuar con esa posición", ha señalado.

En una entrevista con Antena3 recogida por Europa Press, Sáenz de Santamaría ha afirmado que "esto de derogar por derogar" no es positivo, porque se trata de "la respuesta penal a delitos muy graves" y por tanto, de "un debate muy serio".

"La demagogia y el cortoplacismo en política es algo muy malo, porque tú haces un día un debate porque lees editoriales de un determinado periódico que van en determinada dirección, y lo haces porque crees que ese debate te viene bien en el minuto tres, pero como no sea serio, en el minuto seis, siete y ocho eso tiene consecuencias", ha planteado.

Frente al intento de derogación, Santamaría ha defendido la prisión permanente revisable, que no es excepcional en el entorno europeo ya que "lo excepcional ha sido que España la haya incorporado tan tarde a su Código Penal", y ha recordado que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo nunca se ha pronunciado en contra sobe otros países.

Asimismo, ha incidido en que esta fórmula compatibiliza "el derecho a la reinserción" del reo con el derecho de la sociedad a protegerse: "Cuando tú sacas a un violador o a un asesino de la cárcel y sabes que no está rehabilitado estás haciendo a la gente correr un riesgo", ha apuntado.

En cuanto a la muerte del niño almeriense Gabriel Cruz, en cuyo funeral estuvo este miércoles la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría ha destacado la "entereza sobre todo de la madre", una mujer que "ha dado una lección a todos".

"Cuando ha muerto un niño, alguien tan vulnerable, es todo tan injusto y tan absurdo que te revelas contra la muerte y ver aquella cajita.. Hay cosas para las que yo valgo y cosas para las que no y creo que para esto no valgo mucho. Sus padres nos dieron una lección de que estas cosas no pueden ser en vano", ha señalado.

Tras reconocer que "al tener un hijo es cuando de verdad conoces lo que es el miedo" e incidir en que la pérdida de un hijo es "lo peor que le puede pasar a uno en la vida", ha tenido unas palabras también para destacar que la madre de Gabriel se encontraba allí "apoyando a todo el mundo", incluidas las abuelas.

Por otra parte, la vicepresidenta ha destacado que las fuerzas de seguridad, como en el caso de Gabriel ha hecho la Guardia Civil, están "acompañando a las familias que tienen un desaparecido" para que sepan que no se olvidan de ellos y que sus casos "no se quedan en un cajón" sino que son revisados "periódicamente" porque, conforme ha recordado, la familia de Gabriel "puede hacer el duelo pero hay familias que no pueden hacerlo" al no hallarse a la persona desaparecida.