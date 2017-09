Santamaría carga contra Podemos por "aliarse" con el independentismo porque Iglesias "pierde comba"

De esta forma ha respondido al senador de Podemos Ramón Espinar, quien ha acusado al Ejecutivo de Mariano Rajoy de no saber "escuchar" lo que está sucediendo en Cataluña y ha dicho que el PP debería tener una concepción de España "menos vetusta". "Necesitamos una España que tenga algo que ofrecer a Cataluña", ha exclamado.

En la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, Sáenz de Santamaría ha señalado que cuantas menos garantías tienen el referéndum "inconstitucional" que quieren convocar los independentistas y "más se silencia la voz de los discrepantes" en Cataluña, "más le presta" Podemos su voz. "Podemos le pone la voz y la señora Colau la sede del ayuntamiento de Barcelona", ha lamentado.

Tras criticar la "visión divisoria y divisiva del mundo" que defiende Podemos, la vicepresidenta ha afirmado que el propio Pablo Iglesias reconoció el domingo en un acto en Zaragoza que "esto va de echar al PP". "Y todo le sirve y todo lo aprovechan en su afán corrosivo contra las instituciones. El señor Iglesias pierde comba y no le importa consumarse a todos los que estén fuera del sistema democrático", ha apostillado.

En este sentido, Sáenz de Santamaría ha recalcado que "no se entiende" que Podemos defienda un referéndum de autodeterminación contra la Constitución y se "alien contra los que incumplen las leyes, prestándole su sede". De hecho ha criticado que el partido morado no haya salido a apoyar a los concejales y alcaldes que sí que quieren cumplir la ley. "No venga a hablarnos de democracia", ha espetado a Espinar.

