Santamaría sitúa la oferta del PSOE a Carmena en su falta de "repertorio" pero dice que no ha sido una buena alcaldes

"Yo lo que no entiendo es ese ofrecimiento porque Carmena, a mi juicio y desde el máximo respeto institucional, no ha sido una buena alcaldesa para Madrid. Pero bueno, si no tiene más repertorio, qué le vamos a hacer", ha manifestado Sáenz de Santamaría al término de una conferencia-coloquio del exprimer ministro francés Manuel Valls organizada por la agencia Efe.

Al ser preguntada expresamente si el PP ofrecería a Manuela Carmena encabezar su candidatura en Madrid, la vicepresidenta ha respondido con un "no" tajante. "Pero no entiendo por qué me lo pregunta porque usted también lo sabe. Hay que tener las ideas muy claras", ha apostillado.

LOS PARTIDOS, "AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD"

Sáenz de Santamaría ha declinado entrar en la polémica abierta en Podemos tras el documento difundido por error por Carolina Bescansa con una estrategia electoral en la que ella apoyaría la candidatura en la Comunidad de Madrid de Iñigo Errejón a cambio de que él la apoyase para disputar a Pablo Iglesias la secretaria general de la formación.

Tras afirmar que no le corresponde hablar de los "problemas" en otros partidos y que es "una cosa que deberían explicar ellos", ha señalado que las formaciones políticas "están al servicio de la sociedad, de un proyecto y de unas ideas". "Pero en los temas de polémicas personales e ideológicas de otros partidos, no me compete entrar ahí".

Ante la posibilidad de que el PP pueda perder el Gobierno de la Comunidad de Madrid si prospera la moción de censura que ha presentado el PSOE contra Cristina Cifuentes, Sáenz de Santamaría ha asegurado que ella tiene que tener un "respeto institucional" pero ha admitido que la Comunidad de Madrid es una "institución importante".

"Creo que hay que trabajar por la estabilidad en todos los ámbitos y en estos momentos estamos todos para trabajar por esa estabilidad, más allá de las decisiones de la Asamblea y de las decisiones de los partidos, que tampoco me corresponde", ha señalado, para insistir en que es momento para "trabajar" en esa estabilidad.