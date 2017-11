Santamaría dice que la Junta Electoral debe garantizar la neutralidad ante programas como el de TV3 para niños

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado este martes que la Junta Electoral es la que debe garantizar la neutralidad informativa ante las elecciones del próximo 21 de diciembre y ha subrayado que la obligación de los directores de los medios de comunicación es "respetar la infancia" porque son "derechos humanos".

Así se ha pronunciado en los pasillos del Senado al ser preguntada cómo valora que el canal infantil de TV3 haya emitido un programa explicando a los niños qué son los presos políticos y por qué se considera que lo son los exmiembros del Govern y los presidentes de la ANC y Òmnium.

"No he visto el programa y no me gusta opinar de lo que no he visto, pero creo que los niños merecen al menos tener derecho a su infancia y la obligación de todos, especialmente de los gobernantes y de los directores de los medios de comunicación es al menos respetar la infancia. Eso sí que son derechos humanos, los primeros los de los niños", ha enfatizado.

Al ser preguntada entonces si el Gobierno del PP se arrepiente de no haber aplicado el artículo 155 a los medios públicos catalanes ante programas como éste dirigido a los niños, Sáenz de Santamaría ha subrayado que "hoy por hoy hay unas elecciones convocadas" y es a las "juntas electorales a las que corresponde garantizar la neutralidad institucional".

Fuentes del Ejecutivo han señalado que será el PP catalán el que se encargará de denunciar este tipo de emisiones ante la Junta Electoral. Precisamente, este martes el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha adelantado que estarán "muy vigilantes" con los medios públicos catalanes y, "si es necesario" harán denuncias ante la Junta Electoral.

ARENAS: "NADIE ES PERSEGUIDO POR SUS IDEAS"

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha afirmado que en España "absolutamente nadie es perseguido por sus ideas políticas". Según ha dicho, en España "solamente tienen problemas con la Justicia los que se saltan la ley a la torera todos los días".

Preguntado después si ante este tipo de programas se arrepienten de no haber aplicado el 155 a los medios públicos catalanes, Arenas ha respondido rotundo: "No nos arrepentimos de lo que hemos hecho".