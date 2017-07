Santamaría y Erkoreka concretarán en agosto reuniones para hablar de autogobierno y transferencias pendientes

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, concretarán en agosto reuniones que se celebrarán a finales de ese mes o a principios del de septiembre, para hablar sobre autogobierno y las competencias pendientes de transferir a Euskadi, entre ellas, las que el Ejecutivo autonómico considera "prioritarias", como son la de prisiones y la de la gestión económica de la Seguridad Social.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo vasco ha revelado que este pasado martes mantuvo una "breve" conversación telefónica con Sáenz de Santamaría, que le llamó, después de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, se reunieran el pasado miércoles, y expresaran su "voluntad de abordar conjuntamente" el tema de trasferencias, y el de paz y convivencia.

Este último incluiría la política penitenciaria y la cuestión de las víctimas de abusos policiales. La ley sobre estos damnificados fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno del PP.

Si bien, tras el encuentro entre Rajoy y Urkullu, Soraya Sáenz de Santamaría ya se ha puesto en contacto con Josu Erkoreka para ir abordando el tema del desarrollo estatutario y de las competencias pendientes de transferir, sobre el tema de paz y convivencia no se han producido más pasos y no ha existido ninguna conversación posterior.

El presidente del Ejecutivo central y el lehendakari mantuvieron una reunión "discreta" el miércoles de la pasada semana por la tarde en La Moncloa, en la que el presidente del Ejecutivo vasco entregó a Mariano Rajoy su programa de gobierno. Iñigo Urkullu también trasladó este mismo documento al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el pasado 20 de julio en su encuentro celebrado en Vitoria.

Según ha apuntado Josu Erkoreka, en su cita con Rajoy, el lehendakari puso sobre la mesa los puntos segundo y tercero de su programa de Gobierno, referentes a la paz y convivencia, y a la necesidad de "más autogobierno" y el traspaso de las transferencias pendientes, respectivamente.

Además, ha explicado que, "fruto" de esa reunión, ayer mismo le llamó la vicepresidenta del Gobierno, para hablar sobre el "tercer pilar" del programa del Ejecutivo vasco titulado "Más y mejor autogobierno". Ambos coincidieron en "la necesidad de retomar las conversaciones relativas al autogobierno, y en concreto, las identificadas con las transferencias pendientes".

"Como el presidente del Gobierno está en posesión del programa, sabe que para el Gobierno Vasco hay un listado de transferencias pendientes que arranca de los acuerdos de los años 90 del Parlamento vasco, sabe que está llamado a ser actualizado a lo largo de estos meses por petición de la ponencia de autogobierno y que el Gobierno Vasco está empeñado en esa tarea, que culminará para el mes de septiembre", ha añadido, para explicar que las "prioritarias" son las relativas al régimen económico de la Seguridad Social y a las prisiones.

Josu Erkoreja y Soraya Sáenz de Santamaría no concretaron "nada" y quedaron "en volver a contactar a lo largo del mes de agosto para poder concertar encuentros al inicio del curso político entrante, bien sea a finales de agosto o a principios de septiembre".

El también consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno ha manifestado que, cuando mantengan encuentros sobre las transferencias con el Ejecutivo central, seguirán "las pautas fijadas en programa de gobierno".

En todo caso, ha explicado que todavía no se ha llegado con el Gobierno del PP "a un grado de concreción tal" en el que hayan empezado a abordar "monográficamente las materias que figuran en el listado de transferencias pendientes" que el Ejecutivo vasco "pondrá encima de la mesa" en sus conversaciones.

A su juicio, el hecho de que su conversación con Sáenz de Santamaría fuera a instancias de la vicepresidenta del Gobierno, "significa que existe una disposición a abordar esas cuestiones". "Vamos a ver, cuando entren las cuestiones y empecemos a afrontar las negociaciones, finalmente la actitud que mantiene el Gobierno español en esta materia", ha dicho.

TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A preguntas de los periodistas, Erkoreka ha señalado que a él no le consta que "alguien haya dicho" públicamente, ni del Gobierno ni del PP, "que la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social sea inviable".

"Sería como decir que el Estatuto de Gernika tiene una parte que no se puede cumplir. Y yo esto, en estos términos, no se lo he escuchado a nadie. Si alguien lo piensa, me gustaría escuchárselo, y que dijera que hay partes del Estatuto de Gernika que son incumplibles y que, por lo tanto, quienes se presentan ante la sociedad como estatutistas, admitan públicamente que son estatutistas, pero menos, porque hay partes que consideran, de entrada, que son imposibles de cumplir", ha precisado.

Erkoreka ha apuntado que, en cuanto al tema de la paz y la convivencia, no le consta que "se haya producido un contacto posterior" a la reunión entre Rajoy y Urkullu "destinado a plasmar, a concretar o a hacer efectiva una relación que encauce los compromisos asumidos por el lehendakari con el presidente del Gobierno la semana pasada".

CATALUÑA

Preguntado por si cree que el hecho de la situación de Cataluña puede beneficiar que haya más acuerdos con el PNV y el Gobierno vasco para que el Ejecutivo del PP pueda mostrar un talante dialogante, ha afirmado que desconoce lo que el gabinete de Mariano Rajoy "persigue con estas actuaciones".

"Habrá que preguntarle a su máximo responsable. Tendrán que ser el Gobierno central o el PP, que le da sustento, quien habrá de definir cuál es el designio político que persigue con el cambio de actitud que ha hecho efectivo con el inicio de la nueva legislatura", ha destacado.

Según ha explicado, "lo que el Gobierno vasco tiene claro es que está programática, política y jurídicamente obligado a entablar relaciones abiertas, lo más ágiles, lo más flexibles y fructíferas posibles con el resto de las instituciones, de las administraciones públicas, y también, por supuesto, con el Gobierno central".

En este sentido, ha recordado que "comparten" con él "espacios competenciales, responsabilidades", y por ello, han entablado "una relación de la que están resultando beneficios innegables para la ciudadanía vasca".

"Los acuerdos sobre el Cupo y la renovación del Concierto Económico, los acuerdos adoptados en la Junta de Seguridad para la renovación generacional de la Ertzaintza, los acuerdos en relación con las infraestructuras ferroviarias y de otro tipo que se van a invertir desde Euskadi, y los relacionados también con el apoyo a la industria vasca, generan beneficios indudables para la sociedad vasca", ha manifestado.

Por ello, ha dicho que, "teniendo la oportunidad de haberlos suscrito, habría sido una inmensa y supina irresponsabilidad por parte del Gobierno Vasco rehuir una negociación con el Gobierno central".

El consejero ha insistido en que "el criterio y el principio que inspira y anima al Gobierno vasco en su relación con el Gobierno central", es cumplir el programa de gobierno, y "mantener abiertas y fluidas unas relaciones que permiten alcanzar acuerdos que son de innegable efecto positivo para la sociedad vasca".