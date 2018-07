Santamaría rechaza un Congreso "cuentacompromisarios" y cree una sola lista sería el "mejor homenaje" a Rajoy

"Tenemos un viernes en que habla nuestro presidente, y yo creo que merecería que le ofreciéramos todos una imagen de unidad e integración. Que viera que su partido, al que ha dado prácticamente toda su vida es un partido unido", ha indicado la exvicepresidenta del PP en un acto de campaña en la Casa de Vacas en el Parque del Retiro, en Madrid. "A mí no se me ocurre mejor homenaje", ha apostillado.

"Y que el día 21 votáramos todos juntos una lista", ha continuado. "A mí no me gustaría un congreso 'cuentacompromisarios'", ha apuntado, recogiendo la expresión del presidente del Partido Popular de Canarias, Asier Antona.

Así, Sáenz de Santamaría ha centrado su discurso en mostrar fortaleza en el partido: "Los españoles no pueden ver que en una situación tan delicada en nuestro país, en la que una moción de censura de perdedores que ha sacado del gobierno al partido que legítimamente ganó en las urnas, nosotros estamos viendo a ver cómo nos integramos".

Además, ha reivindicado que el Partido Popular "se construye desde abajo" mientras que las nuevas formaciones "cogen a un líder, le dan unos cursos de telegenia, lo llevan por las televisiones, y luego se dan cuenta que cuando llegan elecciones no tienen concejales, no tienen alcaldes, no tienen a nadie".

Sobre la gestión de la crisis catalana, Sáenz de Santamaría ha destacado que el Partido Popular funciona "dando la cara", mientras que "a toro pasado todo el mundo" les da lecciones.

Ha puesto como ejemplo las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, donde el ganador fue Ciudadanos pero su líder regional, Inés Arrimadas, no intentó ser investida presidenta porque "podía perder".

"Ay amiga, y yo también podría perder, y he ganado por los afiliados, pero podría haber perdido", ha subrayado la candidata, "pero estaba por delante mi vocación política y el servicio a mi partido que mis intereses personales o el miedo".

"Nosotros no hemos tenido miedo a perder", ha incidido la candidata, para añadir que a lo que han "miedo" es que a que en España "no se defendieran los constitucionalistas en Cataluña como se debieran defender".