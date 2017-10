Sánchez avisa de que si hay quiebra unilateral del Estado estará "al lado de la integridad territorial y la CE"

"Al igual que defendemos el diálogo hasta el último minuto, el último segundo, también respaldaremos la respuesta ante cualquier quiebra unilateral del estado social de derecho. Ese es el compromiso del PSOE", ha manifestado el dirigente durante una intervención en la Fiesta de la Rosa de los socialistas valencianos, celebrada en el Parque de Cabecera, acto en el que, bajo lluvia final, ha estado acompañado del presidente de la Generalitat valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig, y de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez.

Con una hora de retraso sobre el horario previsto por un problema en el AVE, Sánchez, a quien la lluvia ha respetado su intervención, ha asistido a la Fiesta de la Rosa del PSPV, jornada festiva con casetas, charangas, gigantes y actuaciones musicales en el anfiteatro del Parque de Cabecera.

El líder del PSOE ha elogiado el "ejemplo de civismo" que se ha vivido este sábado en plazas del país donde personas con banderas o camisetas blancas han pedido diálogo en las concentraciones bajo el lema de 'Hablamos?'. "Es un orgullo", ha dicho, para recalcar que los socialistas, sin querer "patrimonializar" nada, "siempre" reivindicarán el "diálogo, negociación y pacto como forma de hacer política". "Estamos con ellos en las plazas", ha manifestado.

"Tenemos que abrir el espacio de diálogo donde quepa todo salvo la intransigencia, la ilegalidad y la unilateralidad", ha sostenido.Según Sánchez, el PSOE lleva tiempo alertando sobre el problema de actualización del modelo territorial y la necesidad de "ordenar las identidades y encauzarlas de manera pragmática". En este caso, ha dicho también que en los últimos meses y horas se han visto "grandes diferencias entre la gran izquierda de gobierno y la más pequeña que se mimetiza con los nacionalismos".

Así, ha defendido que el PSOE "no somos de la izquierda pequeña que trata de fragmentar soberanías en un mundo más global sino que somos una izquierda europeísta y globalista que quiere integrar soberanías porque es la única forma de hacer frente a los grandes desafíos que la humanidad tiene por delante". Y ha expuesto su defensa de una España federal en una Europa federal "porque solo así seremos capaces de responder a los desafíos globales y hacerlo con la mayor calidad democrática".

Al respecto, ha recordado que esta última semana el Parlamento Europeo ha puesto esta semana "las cosas en su sitio" a quienes defienden el secesionismo de Cataluña, y dejó claro que está "fuera de toda duda" la integridad territorial de los estados miembros.

FUGA DE EMPRESAS

Asimismo, ha aludido a las empresas que empiezan a trasladar su domicilio social de Cataluña a otros lugares y se ha preguntado: "¿Qué país es ese de los independentistas del que quieren huir las empresas y destruir los puestos de trabajo de miles y miles de catalanes?". A su juicio, parece como si de los dirigentes de las instituciones catalanas "se hubiera fugado el sentido común" y por eso las empresas se van de la autonomía.

"La economía no entiende de banderas sino de certezas y seguridad jurídica y económica", ha dicho y ha pedido a los dirigentes catalanes que "dejen de mentir" a los ciudadanos porque "aquellos que están diciendo que quieren a Cataluña y defienden a Cataluña la están destrozando". En esta línea, les ha reiterado que "abandonen el camino del secesionismo y vuelvan a la democracia que les estamos esperando para hablar, dialogar y pactar. Esa es la propuesta del PSOE", ha insistido.

No obstante, para Sánchez, en este caso no se ha producido un "avance del independentismo" sino un "retroceso de la calidad democrática" que está afectando al sistema democrático del país, un país al que "le ha costado tanto conseguir una democracia, imperfecta porque está por terminar y que exige mejoras" pero en el que ha advertido de que la democracia "no es algo a la carta ni poner urnas vacías ni una vía unilateral". Si alguien la ha intervenido, ha dicho, son los dirigentes de las instituciones catalanas a quienes ha exigido que vuelvan "a la legalidad democrática y a negociar".

Sánchez ha defendido lo que quiere el PSOE para España, un país de derechos, entre los que ha citado un mejor sistema de financiación autonómica; un pacto de rentas para aumentar los salarios de los trabajadores y mejorar el reparto de la riqueza; una subida del salario mínimo interprofesional; una ley de igualdad laboral y salarial; rescatar a la gente joven; una ley de eutanasia y muerte digna; derogar la reforma del sistema público de pensiones del PP y la reforma laboral que reduce las bases de cotización. "Son debates a los que la izquierda no debe renunciar", ha concluido.