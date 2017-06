Sánchez dice sentirse "próximo" a los votantes de Podemos pero no apoyará la moción de censura de Iglesias

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves que pese a sentirse "próximo a los votantes de Podemos", y compartir la esencia de la moción de censura presentada por la formación morada, descartará apoyarla porque "no dan los números".



"Yo en particular me siento muy próximo a los votantes de Podemos", ha asegurado Sánchez en declaraciones a los periodistas durante su visita a la Feria del Libro, si bien ha señalado que no comparte "algunas decisiones y formas de actuar" del líder 'morado', Pablo Iglesias.

"El Gobierno es censurable por esta degeneración del sistema democrático, pero venimos de un año con una investidura fallida de las fuerzas del cambio y no podemos permitirnos que eso se repita", ha subrayado.

Por ello, ha reiterado que "si hay un cambio" tiene que ser uno "con todas las consecuencias" y "en el que den los números", y "desgraciadamente" ahora no dan, ha zanjado.

Preguntado si el PSOE finalmente se abstendrá, el dirigente socialista ha evitado pronunciarse, asegurando que responderán "paso a paso" y se conocerá la posición del partido "dentro de unos días".