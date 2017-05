Sánchez pide a los medios romper la barrera de la comunicación pero evita preguntas, tras 8 meses sin ruedas de prensa

Sánchez ha presentado este jueves en el centro cultural 'Casa del Reloj', en Madrid, su programa definitivo para las primarias, después de debatirlo y discutirlo con expertos y militantes, en un acto, en el que no estaba previsto atender a los medios.

En su intervención, después de que hablaran los responsables de la coordinación de este documento, José Félix Tezanos y Manuel Escudero, el candidato a las primarias ha expuesto su proyecto para el PSOE y lo ha acompañado de continuos toques de atención a la prensa.

Para empezar, ha pedido a los periodistas "romper la barrera de la comunicación" para que no se hable sólo de lo que dicen los aspirantes a liderar el PSOE, sino de lo que proponen para el partido, para los socialistas y para todos los españoles.

Además, ha cuestionado las informaciones que se publicaron después de que presentara la primera versión de su proyecto, el pasado 20 de febrero en Madrid, y ha criticado que se dijera que abogaba por "un giro a la izquierda", cuando busca "resituar" al partido en el espacio que, dice, no debió de salir y que propone un cambio "reformista" y no "rupturista".

Sánchez ha defendidido que desde ese día ha seguido insistiendo en que éste es su objetivo, ha lamentado que no ha tenido éxito al intentar hacerlo entender, pero ha avisado de que tiene "más moral que el Alcoyano".

Además, ha ironizado con el interés de los periodistas hacia su propuesta territorial --que fue muy comentada porque incorporaba el reconocimiento de España como un Estado plurinacional-- y ha recalcado que lo que busca es el "perfeccionamiento" del "carácter plurinacional" que considera que tiene España.

Además, ha aprovechado para cargar contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por querer declarar por videoconferencia en el juicio de la Gürtel. Sánchez le ha avisado de que las responsabilidades políticas "se asumen en primera persona y no a través del plasma". "Si lo hace a través del plasma, que lo haga, pero que dimita", ha defendido, entre aplausos.

Tras desgranar su proyecto y animar a sus partidarios a afrontar la recta final de esta campaña con ilusión, Sánchez ha dado por terminado el acto. Varios periodistas han levantado la mano con el ánimo de formular preguntas al candidato, sin éxito.

La diputada Margarita Robles, sentada a su derecha, le ha avisado de que los periodistas querían preguntar, pero él le ha respondido con un "no, no, no". Después, tampoco ha querido pararse para atender a la prensa en la sala.

En medio de las preguntas que se le formulaban, una periodista le ha trasladado que buscaban "romper la barrera de la comunicación", a lo que Sánchez ha respondido con un "hacéis muy bien". Después, se ha parado para charlar y fotografiarse con un algunos simpatizantes.