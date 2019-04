Sánchez, ante el "raca-raca" del independentismo: "Nunca significa nunca" al referéndum de autodeterminación

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha lamentado este jueves que el independentismo siga "con el raca-raca" del referéndum de autodeterminación, que no se cansan de exigir.

Desde un mitin en el Teatro Blas Infante de Badalona, donde unos 400 militantes y simpatizantes no han podido acceder al interior por haberse completado el aforo de 600 personas, Sánchez les ha querido dejar claro que cuando él dice "no es no".

"¡Nunca significa nunca! Nunca va a haber referéndum, ni independencia y no vamos a permitir que se rompa con la Constitución y el Estatuto" de autonomía, ha garantizado en respuesta a la entrevista dada desde la cárcel por el cabeza de lista de JxCat a las generales, Jordi Sànchez, que se ha mostrado convencido de que "tarde o temprano el PSOE aceptará la vía" del referéndum pese a que ahora niegue esta posibilidad.

A pesar de que el mitin se ha podido seguir desde la calle por unas pantallas, Sánchez ha querido lanzar el mismo mensaje a los que se quedaron fuera, improvisando una pequeña intervención resumen de lo que diría minutos después en el interior del teatro.

En la tierra del club de baloncesto Joventut de Badalona, Sánchez ha comenzado su intervención intentando empatizar con el auditorio recordando su pasado en el Estudiantes de Madrid, un club que como el Joventut representa "los valores de la cantera" y dota a sus jugadores de "recursos morales e intelectuales para que sepan desarrollar todas sus potencialidades dentro y fuera del deporte".

No ha sido la única referencia al deporte que ha hecho Sánchez, que ha utilizado este recurso para renovar algunos de los mensajes que repite allá por donde va. Así, ha advertido de que nadie debe confiarse ante los sondeos que apuntan a una victoria suficiente del PSOE el próximo 28 de abril porque "lo importante no es cómo empieza el partido ni cómo se desarrolla sino cómo acaba".

LOS ERRORES DEL PP

Como viene haciendo en todos sus mítines, Sánchez ha aprovechado algunas meteduras de pata de los candidatos del PP en esta campaña para ridiculizarlos. Así, ha señalado que al 'número dos' al Congreso por Madrid, Adolfo Suárez Illana, lo han mandado "al rincón de pensar" por sus polémicas declaraciones sobre los abortos después del nacimiento que, según él, se permitían en Nueva York.

O se ha burlado de la vida pasada del fichaje económico del PP, Daniel Lacalle, que debió de ser "jardinero", según Sánchez, porque "se mete en todos los jardines" cuando le toca hablar de las pensiones, después de que admitiera en una entrevista que el debate en torno a las pensiones no es cuánto se revalorizan sino cuánto se recortan.

También a cuenta de la intervención de la 'número uno' del PP al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, en un debate de televisión ridiculizando la propuesta del PSOE de reformar el Código Penal para que sea determinante el consentimiento expreso a la hora de distinguir las relaciones consentidas de las agresiones sexuales, Sánchez ha pedido a la derecha que "no frivolice" con este tema.

A los 'populares' también les ha reprochado que den un paso atrás al renombrar la violencia de género como "violencia doméstica o intrafamilia" porque nos retrotae a épocas pasadas en las que se si escuchaba llorar a una mujer en la casa del vecino se decía 'no te metas en eso'.

"El dolor de una mujer entre cuatro paredes es el dolor de toda una sociedad", ha advertido Sánchez, que en otro momento de su intervención ha gritado que el PSOE quiere a las mujeres "libres, iguales y vivas", lo que ha provocado el aplauso de la audiencia.

El candidato ha pedido concentrar el voto en torno al PSOE porque si suman las tres derechas de PP, Ciudadanos y Vox gobernarán y su proyecto representa la involución, cuando este país no tiene "tiempo que perder" para afrontar todos los desafíos que tiene por delante.

En el acto también han participado la ministra de Política Territorial y candidata del PSC al Congreso por Barcelona, Meritxell Batet, el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, y el alcalde de Badalona, Àlex Pastor, y ha asistido el secretario de organización y jefe de campaña del PSC, Salvador Illa, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y diputados del Parlament, entre otros.

La ministra se ha dirigido a los asistentes que no han cabido dentro del teatro antes del mitin y se ha comprometido a no resignarse a "una Catalunya partida en dos", lo que ha arrancado los aplausos del público.

Al llegar, hacia las 19.05, Sánchez también se ha dirigido a los que estaban fuera antes de entrar en el teatro y les ha dicho que el 28 de abril, día de las elecciones, "hay una opción real de que la derecha y sus tres siglas sumen para hacer en España lo que han hecho en Andalucía".

Sánchez, que este jueves por la mañana visitó Lleida, regresará a Cataluña el jueves 25 de abril para ofrecer otro mitin, esta vez en Barcelona.