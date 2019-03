Sánchez dice que la prórroga que los 27 ofrecen a May es "un esfuerzo de empatía"

May pidió formalmente por carta a sus aún socios europeos retrasar del 29 de marzo al 30 de junio la salida de Reino Unido, con la promesa de someter a una nueva votación el acuerdo de salido la semana próxima, y ganarla, pero los 27 le han ofrecido una prórroga sin condiciones, aunque más corta, "hasta el 12 de abril", en el caso de que el Parlamento británico no respalde el pacto de divorcio.

"Se ha llegado a un acuerdo que yo creo que es satisfactorio para ambas partes", ha asegurado Sánchez en declaraciones a la prensa tras alcanzarse el acuerdo tras una reunión "muy larga" y "muy intensa". "Para España es también un buen acuerdo", ha asegurado.

"No queremos una salida desordenada de Reino Unido de la Unión Europea pero ahora tiene que ser el Parlamento británico el que nos diga qué es lo que quiere", ha dicho el jefe del Ejecutivo español. "Esto ya no depende de nosotros. Esto depende del Parlamento británico", ha agregado.

Sánchez ha subrayado que el acuerdo alcanzado permite "primero salvaguardar" la "seguridad jurídica de las instituciones comunitarias", especialmente del Parlamento Europeo y del proceso electoral de cara a las elecciones europeas de mayo.

Asimismo, el pacto permite "atender la petición de la primera ministra británica de la prórroga", "salvaguardando los plazos que tiene marcada la legislación británica" para convocar en Reino Unido las elecciones europeas.

El jefe del Ejecutivo español ha insistido en que los 27 han hecho "un esfuerzo adicional" de acordar las nuevas garantías selladas entre el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y May en Estrasburgo sobre la salvaguardia para evitar la frontera dura en Irlanda.

En este sentido, ha argumentado que esto es "una muestra más de que no queremos un 'cliff edge'", en alusión a como se conoce el Brexit caótico después de haberle ofrecido a Londres "modificaciones" en la declaración sobre la relación futura, de cara a mejorarla si Reino Unido cambia sus 'líneas rojas'.

Sánchez ha confiado en que el Parlamento británico respalde "con una mayoría amplia" el acuerdo de divorcio, que se espera que May someta de nuevo a votación, al tiempo que ha incidido en que los 27 no quieren una salida desordenada. "Pero no depende de nosotros solo. Depende también del Parlamento británico", ha reiterado.

Al ser preguntado por la falta de respuestas de May sobre qué hará si Westminster rechaza por tercera vez el acuerdo, Sánchez ha dejado claro que "estamos en un momento crítico de la construcción europea".

"La historia va a juzgar lo que va a pasar en las próximas semanas", ha avisado. Dicho esto, Sánchez ha querido dejar claro que el Gobierno está "preparado" para hacer frente a un Brexit caótico, llegado el caso.

"El Gobierno está preparado para hacer frente a todo tipo de contingencias en caso de que haya una salida desordenada", ha apostillado, en un claro mensaje a las empresas y los ciudadanos, tanto a los españoles que viven en Reino Unido como a los británicos en España.