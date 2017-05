Sánchez afirma que "seguirá" ofreciendo a López incorporarse a su proyecto hasta el 21 de mayo "aunque me haya dicho no"

"Se habla de unidad pero la unidad no es solo hablar sino también practicarla", ha dicho Sánchez poco después de que López haya rechazado este viernes la oferta del ex secretario general para pedir a sus seguidores que no desistan y "sigan enarbolando la bandera blanca para evitar la batalla de la división suicida" ya que su candidatura "es ahora más necesaria que nunca".

En un mitin en el Teatro Cervantes de Almería y ante un auditorio de unas 600 personas, Sánchez ha insistido en que la propuesta lanzada este viernes en un acto público en Alcalá de los Gazules (Cádiz) ha sido "respetuosa y humilde" ya que cree que ambos "tenemos que caminar juntos para construir unidad y cambiar la organización".

"Entiendo que está defendiendo que el PSOE sea de la militancia, el 'no es no' que tenía que haber sido y, por eso, aunque me diga que no, se lo voy a seguir diciendo hasta el 21 de mayo", ha subrayado entre aplausos para advertir a continuación que la "clave" es "unir al PSOE" y ser "creíble y coherente".

El ex secretario general de los socialistas ha asegurado que dentro de su organización "nunca han estado mis adversarios", que están "fuera, en el PP y en la derecha económica que lo sustenta", y ha avanzado que, sea cual sea el resultado final del proceso de primarias, actuará con "dos palabras: lealtad y humildad".

"Yo mejor que nadie sé lo que es cuestionar todos los días a un secretario general y no quiero dar alas al PP. Hay que cambiar muchas cosas en el partido y yo me comprometo a cambiarlas", ha concluido.