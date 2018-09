Sánchez justificaba en abril la moción de censura contra Cifuentes en que "la mentira no puede presidir Madrid"

"La mentira no puede presidir la Comunidad de Madrid". Así justificaba en abril pasado el líder del PSOE, Pedro Sánchez, la presentación de una moción de censura de su partido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por el caso de su falso máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos.

El controvertido Instituto de Derecho Público de la URJC, hoy ya clausurado como consecuencia de las numerosas irregularidades detectadas en el caso Cifuentes, es el mismo que otorgó a la actual ministra de Sanidad, la socialista Carmen Montón, su título de Máster en Estudios Interdisciplinares de Género, cuestionado por una exclusiva de 'eldiario.es'.

El periódico digital, tres de cuyos periodistas se reunieron con la ministra la semana pasada para escuchar su versión y poder verificarla con documentos, ha llegado a la conclusión de que Montón superó la mitad de las asignaturas del máster sin haber tenido contacto con los profesores que impartían las materias.

El diario advierte además de que la ministra, en su rueda de prensa de este lunes, cambió su versión inicial y ha pasado a sostener que cursó el máster en su modalidad a distancia, cuando a los periodistas les aseguró que fue a todas las clases.

Montón ha enseñado su trabajo de fin de máster, sus calificaciones de las asignaturas --todas aprobadas-- y varias decenas de correos electrónicos, pero ninguno de ellos con profesores del máster más allá de su directora, Laura Nuño, imputada en el caso Cifuentes.

Tras escuchar la rueda de prensa de la ministra, fuentes de Moncloa han respaldado las explicaciones "claras y transparentes" de Montón, pese a que la ministra no ha aportado ninguna documentación que acredite la presentación de trabajos para superar las asignaturas, más allá del trabajo fin de máster.

"Ha quedado claro que no acudió a clases, no hizo los exámenes, no hizo trabajo fin de máster, se matriculó una vez comenzado el máster y no fue a ningún tribunal porque ese tribunal nunca existió", denunciaba Pedro Sánchez en el caso de Cifuentes, a la que acusaba de haber utilizado su posición política "para que le regalaran un máster".

SE RÍEN DE LOS ESTUDIANTES

Sánchez, siendo líder de la oposición, arremetía con dureza la primavera pasada contra Cifuentes porque con su actitud se estaba riendo "de los estudiantes al instrumentalizar las universidades públicas porque lo que está haciendo es devaluar los títulos de esos chavales que están estudiando fuerte y duro para poder labrarse una oportunidad en el futuro".

El líder socialista ha sido mucho más comedido en sus críticas hacia el presidente del PP, Pablo Casado, sospechoso también de haber obtenido el mismo máster en Derecho Autonómico que Cifuentes con un presunto trato de favor.

"Si las aclara, el PSOE no tiene nada que decir, pero esa frase de que no recuerda si había ido a clase o no, no contribuye a aclarar esas dudas", decía Pedro Sánchez de Casado cuando los socialistas presentaron su moción contra Cifuentes. Este verano, Sánchez volvió a recomendar a Casado que diera explicaciones ante los ciudadanos.