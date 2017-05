Sánchez avisa del "riesgo de involución democrática" del programa de Díaz y pide el voto para "rescatar" al PSOE

Sánchez ha reunido a miles de personas en el madrileño parque de Berlín, el lugar escogido por su candidatura para cerrar la campaña a las primarias socialistas a 24 horas de que arranque la votación para elegir al nuevo líder del partido.

Para el aspirante a liderar el PSOE, muchas de las propuestas de Díaz son "todo lo contrario" a lo que "siempre" ha defendido la organización. Concretamente, ha cargado contra las pretensiones que, a su juicio, tiene la presidenta andaluza de "esconder a la militancia", y también ha criticado la iniciativa de dar créditos a jóvenes estudiantes: "La educación es un derecho, no un endeudamiento", ha subrayado.

Y ha bromeado sobre una de las medidas culturales contempladas en el "ambiguo" programa de Díaz. "Me desconcierta, y no lo digo solo por lo de los chinos", ha apuntado Sánchez, provocando las risas del público, en referencia a la propuesta sobre Asia, sus playas, y su relación con el turismo y la cultura española.

Centenares de simpatizantes y militantes agitaban banderas del PSOE y sostenían pancartas bajo el lema 'Aquí está la izquierda' mientras Sánchez intervenía. El calor y el sol han acompañado a los 'pedristas' en su último acto campaña luciendo sombreros rojos con el eslogan de su campaña 'Sí es sí' rotulado.

Al lugar se han acercado miembros de plataformas de apoyo a Pedro Sánchez de diversos territorios, entre otros Asturias, donde superó en número de avales recogidos por parte del equipo de Díaz. De hecho, unos gaiteros asturianos han puesto la música de fondo antes del inicio del acto, aunque la entrada de Pedro Sánchez ha estado acompasada por la canción 'Color Esperanza', de Diego Torres.

"MAÑANA EMPIEZA TODO"

Sánchez, que se ha mostrado convencido que de ganará las primarias y de que "mañana empieza todo", ha asegurado que una de las primeras medidas que adoptará será abrir las agrupaciones socialistas para que vuelvan a ser un espacio de debate.

En este sentido, ha vuelto a reivindicar la participación de las bases en las decisiones del partido: "Somos la candidatura de la militancia. A un secretario general elegido por las bases le quitan las bases", ha manifestado, en referencia a su dimisión como líder del partido el pasado 1 de octubre, después de que el Comité Federal del PSOE acordase facilitar un Gobierno de Mariano Rajoy con su abstención.

Más de seis meses han pasado desde que, al dejar su acta diputado por su negativa a abstenerse, Sánchez anunciase que cogía su coche "para recorrer todos los rincones de España y escuchar a los militantes y votantes de izquierdas".

MESES "SORTEANDO DIQUES"

El exdiputado socialista, que ha agradecido a todos sus simpatizantes su trabajo y lucha durante estos meses pese a "todos los diques", ha reivindicado la necesidad de "cambiar" al PSOE y de "renovar" España. En ese punto, ha mencionado al exministro Josep Borrel --que anunció su apoyo a Sánchez-- por "abrir el camino" hacia la socialdemocracia" y hacia la democracia interna del partido.

En cualquier caso, ha apelado a la "responsabilidad" de cara a la votación en las primarias porque, a su juicio, los ciudadanos merecen un PSOE "en pie y con ganas de derrotar a la derecha".

"Quiero que mis hijas sigan votando al PSOE", ha remachado, incidiendo en que el partido se "juega el futuro de la izquierda y de España" mañana. En su opinión, para que eso suceda, el PSOE tiene que recuperar "la credibilidad y la coherencia".

"Mañana vamos a decirle a todos los que defendieron la abstención que la corrupción, la desigualdad y la precariedad no se solucionan con más Rajoy ni más PP" y sí "con más PSOE y socialdemocracia", ha dicho, para después subrayar que, gane quien gane el proceso, todos los socialistas se pondrán "detrás".

Durante su intervención, Sánchez ha cargado contra los que "han querido ganar las primarias" antes de que se produjera la votación y durante la recogida de avales, donde Susana Díaz cosechó unos 6.000 más que Sánchez: "Vamos a transformar los avales en votos, y habrá muchos más", ha afirmado al término de su discurso, antes de cederle la palabra a una veterana militante del PSOE.

ALGÚN 100% ES UN "ENVOLTORIO"

Desde las Juventudes Socialistas de Madrid (JSM), han hecho un llamamiento al voto para Pedro Sánchez porque "no queda nada para que cambie todo". El secretario general de JSM, Plácido Vázquez, ha apuntado que la victoria de Sánchez hará "cambiar al partido", recuperará "la coherencia" del PSOE, que no "pasará cuentas". "No eran gigantes, eran molinos", ha subrayado, aseverando que el papel de la militancia "el mejor recurso" del partido.

También la 'pedrista' Encarni Pampanas ha intervenido para avisar de que hay algún "100%" que es "un mero envoltorio", en clara alusión al lema de campaña de Susana Díaz. "Nosotros sabemos lo que es estar a la izquierda", ha manifestado, remachando: "Socialista se es todo el tiempo y no cuando se tiene tiempo".