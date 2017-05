Sánchez a Díaz: "La humildad es cien por cien PSOE y la soberbia es 0% PSOE"

El ex secretario general del PSOE y candidato a las primarias del 21 de mayo, Pedro Sánchez, ha advertido hoy a la presidenta de la Junta de Andalucía y también aspirante al cargo, Susana Díaz, que "la humildad es cien por cien PSOE y la soberbia es cero por ciento PSOE".

"Hoy he escuchado a la compañera Susana presumir de avales, me parece bien, lo respeto" ha dicho Sánchez durante un acto con militantes en el Teatro Cervantes de Almería, donde ha censurado no obstante la actitud de su rival y ha defendido que el "mejor aval" que tiene su candidatura es "la ilusión de los afilados por hacer del PSOE una formación de izquierdas creíble, coherente y de evolución hacia el siglo XXI".

Por otra parte, el candidato se ha dirigido al tercer socialista que opta a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, después de que éste haya rechazado este viernes incorporase a su candidatura, asegurando que aunque el primero haya dicho "no a este ofrecimiento" lo va a "seguir diciendo hasta el próximo 21 de mayo".

"La unidad no es solamente hablar, es practicarla. Hoy he ofrecido de manera respetuosa y humilde al compañero Patxi López que se incorpore a este proyecto porque entiendo que aquellos que defendimos y defendemos que el no es no, debemos caminar juntos hasta el 21 de mayo", ha dicho.

"Qué emoción estar en la provincia de Andalucía que más quiero y ver el cartel de 'Mojácar con Pedro'", ha manifestado el candidato socialista al inicio de su intervención a la vez que dirigía su mirada hacia uno de los palcos del Teatro Cervantes, en el que se encontraba el secretario general del PSOE mojaquero, Manuel Zamora, y otros vecinos de la localidad almeriense en la que Sánchez veranea.

Tras las intervenciones del secretario general de la agrupación local del PSOE de Almería, Fernando Martínez, la exministra Carmen Calvo y la concejala Ana Pascual, Sánchez ha dicho que unirá al PSOE para que "sea una organización creíble y coherente", para que sea la "primera y última ocasión en la historia" del partido en la que "un secretario general tiene que dimitir por cumplir la palabra dada".

Asimismo ha agradecido a la exsecretaria de Estado y actual concejala en el Ayuntamiento de Almería, Consuelo Rumí, que votase no a la propuesta de abstención del PP en el Comité Federal en unos días que ha calificado de "muy duros".

Ha lamentado que Mariano Rajoy será el primer presidente del Gobierno en la historia de España que va a tener que testificar en la Audiencia Nacional por la presunta financiación irregular del PP y ha dicho que a pesar de que "no le hace caso", le ha exigido que comparezca en el Congreso, asuma sus responsabilidades y "haga como Nixon y se vaya a su casa".

"Dentro de nuestra organización nunca han estado mis adversarios, que están fuera" ha manifestado, para afirmar acto seguido que sea cual sea el resultado de las primarias sólo escucharán de él dos palabras: lealtad con el mandado en las urnas y unidad.

A su vez se ha referido a las declaraciones de Susana Díaz sobre su deseo de conseguir un PSOE ganador, algo que, según Sánchez, es lo que quieren todos, aunque "la cuestión es cómo hacemos del PSOE un PSOE ganador".

"Además, lo hace rodeada de insignes dirigentes del PSOE, de los cuales nos sentimos muy orgullosos, incluso corresponsables de sus errores, pero tenemos la certeza y convicción de muchos de ellos con 35 años menos estarían hoy defendiendo lo mismo que nosotros", dice.

"Habréis escuchado a un insigne dirigente del PSOE en Andalucía, el secretario general de Málaga -Miguel Ángel Heredia-, decir que si gano yo se rompe España, el partido; ese es el discurso del miedo y la mentira que utiliza la derecha, no la izquierda", ha sostenido, a la vez que ha defendido que en su candidatura nadie cuestiona los avales.