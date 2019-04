Sánchez, dispuesto a participar en debates con formato distinto al vetado por la JEC

Así lo ha decidido el Comité Electoral del PSOE, que anuncia la disposición de Sánchez a "debatir con otros candidatos en los términos acordados por el/los medios de comunicación que organicen el debate y los representantes de todas las fuerzas políticas concernidas, siempre en el marco legal fijado por la Junta Electoral Central", han informado fuentes del partido.

El PSOE, añaden las mismas fuentes, "desea participar en debates ya que cree en su utilidad para que la ciudadanía conozca las propuestas de las diferentes fuerzas políticas".

Tras conocer la decisión de la JEC en torno al debate 'a cinco' propuesto por Atresmedia y que el órgano supervisor cree que no respeta el principio de proporcionalidad, el Comité Electoral del PSOE señala que "respeta" esta decisión y que "escuchará y estudiará las distintas alternativas de debate que se planteen en los próximos días".

La JEC ha reclamado cambios en el debate de Atresmedia previsto para el próximo martes 23 de abril, ya que considera que su diseño actual es "contrario al principio de proporcionalidad" que se exige a las televisiones privadas en periodo electoral porque la presencia de Vox no está justificada y rompería el principio de proporcionalidad que deben respetar las televisiones privadas.

El organismo supervisor basa su razonamiento en que Vox aún no tiene representación parlamentaria y por lo tanto no estaría justificada su presencia antes que la de otras fuerzas que, aun no siendo los grupos más mayoritarios, sí tienen escaños en el Congreso.

Siendo aún una fuerza extraparlamentaria, Vox tampoco cumple el requisito que le permitiría recibir un trato preferencial como sería que hubiera conseguido al menos un 5 por ciento de los votos en unas elecciones de ámbito nacional, por ser 'La Sexta' y 'Antena 3' cadenas que se emiten en todo el país.