Sánchez avisa contra la desmovilización: "Como no vayamos a votar la España que queremos no llegará"

En un mitin ante más de 1.500 militantes y simpatizantes congregados en el Palacio de Exposiciones de Santander, ha combinado este mensaje de prudencia para que nadie se confíe con otras llamadas de ánimo porque la posibilidad de lograr una mayoría amplia que permita al PSOE gobernar dependiendo de sus propias fuerzas está al alcance de la mano.

"Si votamos, ganamos", ha asegurado. Y esta victoria del PSOE en unas generales por primera vez en 11 años la respira y siente también la derecha, que "cada día insulta más porque sabe" que los socialistas están "muy cerca" de lograr una amplia mayoría, ha opinado.

Cuando la campaña está próxima a iniciar su semana más decisiva, con la celebración de los debates electorales, Sánchez ha instado a "apretar el ritmo" buscando una participación masiva el 28 de abril y convenciendo a los indecisos.

Sánchez considera que el PSOE lo tiene "todo a favor" en estas elecciones porque "nunca como ahora" se había demostrado de forma tan clara que los socialistas representan el "futuro" frente al proyecto de "involución" que atribuye al bloque de "las tres derechas" de PP, Ciudadanos y Vox.

Los socialistas aspiran además a representar a la "buena gente" que es la gran mayoría de este país, una buena gente que "no roba, no insulta y no espía", ha señalado en alusión a la corrupción del PP y a la policía política puesta en marcha en tiempos del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz para espiar a adversarios políticos y para intentar obstaculizar la investigación judicial en torno a la financiación irregular del PP.

LAS CLOACAS SE FUERON POR LA ALCANTARILLAS

Después de dejar claro que con la moción de censura "las cloacas del Estado salieron por la alcantarilla", ha recordado que esa moción fue consecuencia de la sentencia de la Audiencia Nacional que acreditó la corrupción en el PP, pese a que los 'populares' la intenten presentar como un pacto oculto con los independentistas para romper España.

A los líderes independentistas que insisten en pedir el referéndum de autodeterminación, Sánchez les ha vuelto a decir que "nunca es nunca". Nunca habrá referéndum, ni independencia, ni quebrantamiento de la Constitución, ha incidido.

Sánchez ha dedicado buena parte de su intervención a exponer los planes que tiene para la próxima legislatura si sigue gobernando. Revertir los recortes educativos y la Lomce, aprobar una nueva ley de universidades, aumentar las becas, un nuevo plan de empleo juvenil, impulsar el alquiler con un parque de viviendas sociales o reconocer el derecho a la eutanasia son algunas de las iniciativas que ha mencionado.

También ha puesto el acento sobre la necesidad de desarrollar una transición hacia un modelo económico más sostenible con el medio ambiente.

Sánchez ha recurrido al aumento del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros acordado por su Gobierno para demostrar que, pese a todos los malos augurios de la derecha, esta medida no ha destruido empleo. El número de afiliados a la Seguridad Social, con 19 millones, está en su mayor cota desde agosto de 2008, mientras que el de mujeres afiliadas está en máximos históricos y el número de contratos indefinidos ha crecido también, ha resumido.

Los socialistas, ha sacado pecho, están demostrando que se puede gobernar haciendo otra política económica distinta a la del PP, que se pueden "cuadrar las cuentas" al tiempo que se ponen en marcha políticas sociales. Y las políticas sociales es "lo que no quiere la derecha", ha asegurado.

Por eso, ha zanjado, el PSOE tiene que ganar el próximo 28 de abril, pero ganar con una mayoría suficiente que le permita "gobernar" el país, ofreciéndole cuatro años de "estabilidad" para acometer las transformaciones necesarias que pongan a España rumbo a un futuro de progreso.

Santander cierra una jornada de Viernes Santo muy intensa en la agenda del candidato socialista, que comenzó visitando Logroño y la localidad navarra de Viana, y continuó en San Sebastián. Este sábado, Sánchez hará campaña en Alicante junto al presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, que aspira a un nuevo mandato en las elecciones autonómicas que se celebrarán junto a las generales el 28 de abril en la Comunidad Valenciana.