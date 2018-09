Política

Sánchez no descarta un adelanto electoral si el Gobierno fuese incapaz de acordar con otras fuerzas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya no habla de agotar la legislatura y no descarta adelantar las generales en caso de que "prime el conflicto y no el acuerdo" en su relación con el resto de las fuerzas políticas.