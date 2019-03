Sánchez defiende la labor de Iceta frente al independentismo: "Ha hecho muchas cosas. Gracias"

Lo ha dicho al clausurar la Convención Nacional del PSC de Tarragona, junto a Iceta; la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet; el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, y el alcaldable de Barcelona, Jaume Collboni, ante un millar de personas.

"Iceta ha hecho muchas cosas. Gracias", ha dicho el líder socialista, destacando el trabajo del líder del PSC tanto para Cataluña como para el resto de España.

Ha defendido así al líder del PSC frente a las críticas que ha recibido esta semana tras decir el miércoles que, si el 65% de los catalanes quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzarlo.

Iceta aseguró el mismo miércoles que un referéndum sobre la independencia "no es la solución" y reiteró que los socialistas no quieren la independencia porque no la consideran buena para Cataluña.