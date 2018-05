Sánchez defiende que "España es una nación" en la que hay territorios "que se sienten también nación"

Así lo ha asegurado en respuesta a las críticas que le ha lanzado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el debate de la moción de censura, respecto a su acercamiento a los partidos catalanes que previsiblemente van a votar a favor de la iniciativa para sacar al PP de La Moncloa.

En su campaña para las primarias a la Secretaría General del PSOE hace un año, Sánchez defendió conceptos como el de "nación de naciones" o estado "plurinacional" para definir a España, que no estuvieron exentos de polémica; conceptos que, meses después de su victoria en esas primarias, y con el agravamiento de la crisis en Cataluña, prácticamente desaparecieron de su discurso.

En una de sus réplicas a Rajoy de este jueves, Sánchez ha recuperado la esencia de esas ideas, aunque las ha verbalizado de una manera diferente. "Tengo una concepción de país, defiendo que España es una nación, y defiendo como muchos otros países que dentro de la nación hay territorios que se sienten también nación, y en consecuencia podemos convivir y juntos garantizar la integridad territorial y hacerlo en la Constitución, que es muy clara", ha asegurado.

Así lo ha asegurado, antes de avisar a Rajoy de que no era quién para darle lecciones sobre cómo defender España y sobre la manera de afrontar la crisis territorial, ya que Sánchez considera al presidente uno de los responsables del conflicto. "Me puede dar lecciones de muchas cosas, pero de lo que no me va dar es de defensa de mi país y de amor a mi país", ha afirmado.

"NO LE PERMITO QUE PONGA EN DUDA LA LEALTAD DE ESTADO DEL PSOE"

En esta línea, ha criticado a Rajoy por definirle como un "traidor a la patria" cuando el PSOE negoció con el Gobierno los extremos de la aplicación del artículo 155 en Cataluña y cuando "fueron los alcaldes socialistas catalanes los que defendieron que no se impusiera la vía unilateral". "No le permito que ponga en duda la lealtad de Estado del PSOE", ha sentenciado.

"Hemos sido leales desde la oposición y desde el Gobierno. Ustedes sólo cuando están en el Gobierno", ha espetado, para añadir que "lo paradójico", a su juicio, es que Rajoy "es víctima de su propia estrategia de confrontar territorialmente". "Pero es su gran excusa para permanecer al frente de la presidencia del Gobierno", ha criticado.