Sánchez, a punto de decidir si se enfrenta a López, que no teme una bicefalia

Tres días después de que Patxi López haya abierto la carrera de las primarias, la decisión de Pedro Sánchez de no tirar la toalla se anuncia inminente, en un PSOE tan dividido que ni el propio López descarta la bicefalia.

Según fuentes de su entorno, Pedro Sánchez aclarará si está dispuesto a competir con Patxi López "en los próximos días, antes de que termine el mes" de enero, e insisten en que "está bien, fuerte y tranquilo".

Cuentan también que ha estado "llamando" a militantes y cuadros medios, con los que ha estado "hablando, pero sobre todo escuchando y sopesando" la situación, y que ha constatado que la "política de hechos consumados no ha gustado" entre las bases y que sigue contando con "muchas adhesiones", por lo que su decisión sigue "dependiendo de sí mismo".

Mientras que el exsecretario general se decide, el exlehendakari admite que su partido puede estar encaminándose hacia un modelo de bicefalia que, aunque no salió bien a finales de los 90 con Joaquín Almunia y Josep Borrell, no le parece un sistema intrínsecamente malo.

"Hasta ahora ese modelo no nos ha salido bien, pero a otros partidos sí. Nada es malo por definición, dependerá de cómo lo ejerzamos", ha dicho López en una entrevista en Cuatro.

El dirigente vasco, que asegura no haber decidido "nada más allá" de presentarse a secretario general, ha admitido que, si lo consigue, estaría "cómodo con quien eligieran los militantes" y simpatizantes como cartel electoral, incluida la presidenta andaluza, Susana Díaz.

Tampoco da López por sentado que el respaldo que le brindan los líderes territoriales y miembros del "aparato" que antes estaban con Sánchez garantice su victoria: "Es muy antiguo contar los apoyos así, ahora son los militantes los que deciden y son suficientemente maduros para hacerlo", ha observado.

Ha dicho también que no ha "investigado" si tiene o no de su lado a Alfredo Pérez Rubalcaba, que junto con la que fuera su número dos, la actual portavoz en el Parlamento Europeo, Elena Valenciano, mostrará su cercanía con los socialistas andaluces en un acto a finales de la semana que viene en Alcalá de los Gazules (Cádiz).

Aunque Díaz sigue guardando silencio sobre su posible candidatura, parapetada tras la responsabilidad institucional que le confiere ser la presidenta de Andalucía, los 'barones' que apuestan por un PSOE bajo su liderazgo no dejan de recordar sus méritos.

"Es un cañón comunicando y, aunque en política eso no es lo único importante, sin eso no puede haber liderazgo. Además, suena a ganadora y la imagen de ganadora es muy importante", ha dicho el extremeño Guillermo Fernández Vara en un desayuno-coloquio del Club Siglo XXI, donde ha negado que la andaluza no sea "aceptada" en Cataluña y otros territorios.

Otro de los presidentes autonómicos afines a Díaz, el castellanomanchego Emiliano García-Page, ha dicho en Fitur que cree que Sánchez se presentará, pero ha insistido en la necesidad de que "el PSOE se esfuerce en elegir a la persona que mejor resultados pueda conseguir" en las urnas.

Page ha considerado "clave" que "el que quiera dirigir, ser líder del PSOE o lideresa del PSOE, tiene que quererlo ser también de España".

"No estamos eligiendo un gerente en el partido, estamos eligiendo a alguien que quiera ganar la confianza de los españoles", ha replicado a los que plantean la bicefalia como posible solución a la crisis del partido.

Entretanto, la imagen de la división en el PSOE está hoy en un vídeo grabado en la agrupación de Valladolid, donde la diputada Soraya Rodríguez, afín a la gestora, es tachada de "traidora" y "urraca" por un militante.

Rodríguez ha advertido de que militantes como éste "flaco favor le hacen" a Pedro Sánchez, "que nunca dijo una palabra más alta que otra a nadie".

El líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha lamentado que su partido haya vuelto a dar otro "espectáculo lamentable".