Sánchez insta a abordar la cuestión catalana como una "gran avenida de diálogo" frente a la vía "unilateral"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha instado a abordar el conflicto de Cataluña desde una "gran avenida de diálogo" frente a la vía "unilateral" e "ilegal" del Govern y ante al modelo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de "esperar a que se resuelvan solos los problemas".

En ese sentido, ha opinado que Rajoy plantea una "incongruencia" al defender "España con Cataluña dentro, pero sin contar con ella". Así, ha asegurado que el PSOE ha transmitido al presidente del Gobierno su apuesta por un proyecto que "sume" ante un referéndum que "divide" y que sitúa a Cataluña "fuera de la legalidad" con una vía "unilateral e ilegal".

"Queremos compartir con Cataluña un mejor futuro. Hay quienes creen que lo mejor es no hacer nada, como los partidos conservadores, yo no comparto esa sensación ni esa opinión. Si no hacemos algo antes --del referéndum del 1 de octubre--, difícilmente vamos a empezar a resolver el problema después", ha manifestado y ha esperado "lograr un acuerdo que desbloquee la situación".

No obstante, ha recalcado que la solución "pasa por la ley" y que, de ese modo, el PSOE acompañará al Gobierno en el "cumplimiento de la ley"; "fuera de ella no hay nada", ha alegado y ha sostenido: "pero solo con la ley no basta, falta la política. Si al final solo consistiera en el respeto escrupuloso a la ley, gobernarían los jueces y no los políticos".

Sánchez ha exigido "afrontar los problemas con determinación" para "no esconderse detrás de resoluciones o de leyes" y ha reclamado "un líder que mire alto, haga política y encuentre soluciones".

NACIÓN DE NACIONES

Pedro Sánchez ha apelado a la Declaración de Barcelona como llamamiento al encuentro y como "hoja de ruta para la unión de los pueblos de España", aunque ante el modelo de España "uniforme", que ha identificado con el PP, ha plasmado la idea de reconocer la "identidad catalana y de otros pueblos" como "fortaleza y no como debilidad".

"Le dije a Rajoy que si daba un paso en la solución política, el PSOE estaría con él; pero que si no lo hacia el partido socialista no iba a dimitir de sus responsabilidades", ha resaltado.

Por ello, ha emplazado a una España como la "nación de naciones" que defendía Carme Chacón o Peces Barba y que "reconozca todas las identidades que la componen". Sánchez ha señalado que si se sigue hablando de la cuestión territorial se mantendrá el "pulso entre el pasado y el futuro".

"El centralismo y el separatismo en un mundo global es el pasado, el federalismo es el futuro. El centralismo resta y el separatismo divide", ha mantenido, y ha zanjado: "el federalismo suma".